ەلىمىزدىڭ رەسپۋبليكالىق اۆتوجولدارىندا قاۋىپسىزدىك كۇشەيتىلىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - بيىل رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋ جانە جول كولىك وقيعالارىنىڭ سانىن ازايتۋ ءۇشىن كەشەندى شارالار ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ق ر كولىك مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى جاريالادى.
نەگىزگى نازار تراسسالاردى جاڭعىرتۋعا، جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، سونداي-اق جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىنىڭ ساقتالۋىن زاماناۋي باقىلاۋ ادىستەرى ارقىلى قاداعالاۋعا باعىتتالدى.
جولداردىڭ ساپاسى مەن وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋ ماقساتىندا اۆتوجولداردى جوعارى ساناتتارعا كوشىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. بيىل شامامەن 1 مىڭ شاقىرىم جول I جانە Ⅱ ساناتتارعا دەيىن كوتەرىلمەك. بۇل - قوزعالىس قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتىپ، جول پايدالانۋشىلاردىڭ ءجۇرىپ-تۇرۋ جايلىلىعىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى. ايتا كەتەيىك، قازىرگى ۋاقىتتا ەلىمىزدە 3,6 مىڭ شاقىرىم جول I ساناتقا، ال 6,2 مىڭ شاقىرىم جول Ⅱ ساناتقا جاتادى.
جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە جانۋارلاردىڭ قاتىسۋىمەن بولاتىن جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. بيىل رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار تاسجولداردا جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە ارنالعان 4 ءجولۇستى وتكەل سالىندى. ناتيجەسىندە، ولاردىڭ جالپى سانى 34 كە جەتتى.
جانۋارلاردىڭ جولعا شىعۋىنان تۋىندايتىن ءقاۋىپتىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا قوسىمشا 76 مال ايداۋ وتكەلى سالىنىپ، ۇزىندىعى 285 شاقىرىم بولاتىن قورشاۋ تور ورناتىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا ەلىمىز بويىنشا جالپى 383 مال ايداۋ وتكەلى مەن 2,2 مىڭ شاقىرىمنان استام قورشاۋ بار.
قاۋىپتى ايماقتاردا جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا شامامەن 4 مىڭ شارشى مەتر بولاتىن اۋماققا شۋ جولاعى توسەلدى. سونداي-اق 630 مىڭنان استام جول بەلگىسى ورناتىلىپ، 35 مىڭ شاقىرىمدا جول توسەم بەلگىلەرى (جول سىزىقتارى) جاڭارتىلدى جانە 320 شاقىرىم جول جارىقتاندىرىلدى. قىستا، اتاپ ايتقاندا، بوران، كوكتايعاق، كورىنۋ قاشىقتىعىنىڭ تومەندەۋى سياقتى قولايسىز اۋا رايى كەزىندە كولىك قوزعالىسىن قاۋىپسىز ۇيىمداستىرۋ مەن جىلدامدىق رەجيمىن رەتتەۋ بويىنشا ارنايى شارالار جۇزەگە اسىرىلادى.
تەحنيكالىق بايقاۋ جۇيەسىنە دە ماڭىزدى وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. 2025-جىلعى 5-ساۋىردەن باستاپ تەحبايقاۋ وپەراتورلارىنا قويىلاتىن تالاپتار كۇشەيتىلدى. سونداي-اق فورمالدى تۇردە تەحبايقاۋ وتكىزگەن وپەراتورلاردىڭ قىزمەتىن 3 جىلعا دەيىن توقتاتۋ قاراستىرىلعان.
سونىمەن قاتار جول قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى نورماتيۆتىك-تەحنيكالىق بازا جاڭارتىلىپ جاتىر. قازىرگى ۋاقىتتا وسى سالاداعى 59 قۇجات قايتا قارالىپ، ونىڭ 11 ءى وزەكتەندىرىلدى. بۇدان بولەك، جول قاۋىپسىزدىگى جونىندەگى بەس جىلدىق ستراتەگيا ازىرلەنىپ جاتىر. اتالعان قۇجات مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ناقتى مىندەتتەرىن بەلگىلەپ، زاڭناماعا قاجەتتى وزگەرىستەر ەنگىزۋدى كوزدەيدى.
بۇعان دەيىن سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا 4 مىڭ شاقىرىم جول تەكسەرىلىپ، ءبىرقاتار كەمشىلىك انىقتالعانى تۋرالى جازدىق.