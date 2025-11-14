ەلىمىزدەگى قانداي جولدار جابىق تۇر
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلىمىزدەگى اۆتوجولدارداعى قازىرگى جاعداي تۋرالى مالىمەتتى جاريالادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ دەرەگىنشە، اباي وبلىسىندا 2025 -جىلعى 14- قاراشا ساعات 07:30- دا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 778-960-شاقىرىم ارالىعىنداعى (اياگوز قالاسى - جاڭاوزەن اۋىلى) ۋچاسكەسىندە كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىلدى.
ال ەكى وڭىردە شەكتەۋلەر ءالى دە كۇشىندە.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى
9 -قاراشا كۇنى ساعات 11:00- دە قولايسىز اۋا رايىنا (جاۋىن-شاشىن، اۋىر جۇك كولىكتەرىنىڭ كوپتىگى) بايلانىستى «تيميريازيەۆو - سارىكول - وبلىس شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 0-30-شاقىرىمىندا، ياعني قوستاناي وبلىسى شەكاراسى - تيميريازيەۆو اۋىلى ۋچاسكەسىندە بارلىق اۆتوكولىك ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسى
5 -قاراشادان باستاپ تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى — سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە ساقتالادى.
بۇل شارا تاۋلى جەردە جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قابىلدانىپ، قىس ماۋسىمى اياقتالعانعا دەيىن كۇشىندە بولادى.
اۋا رايى
اباي، پاۆلودار جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىندا قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋادى.
- سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.