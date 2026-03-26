    17:10, 26 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ەلىمىزدەگى مەكتەپتەردە تاماقتانۋ تالاپتارى جاڭارتىلدى

    استانا. KAZINFORM - ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنداعى تاماقتانۋ تالاپتارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى.

    асхана
    Фото: Ақтөбе облысының әкімдігі

    قۇجاتتا نەگىزگى ۇعىمدار ناقتىلانىپ، مەكتەپتەردە تاماقتانۋدى ۇيىمداستىرۋ ءتارتىبى قايتا قارالدى. سوعان سايكەس مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ مىندەتتەرى دە وزگەرتىلدى.

    ەندى مەديتسينا قىزمەتكەرى:

    · دۇرىس تاماقتانۋ قاعيدالارىن ەنگىزىپ، ونىڭ ساقتالۋىن قاداعالايدى؛
    · تاعام ساپاسىن باقىلاۋ كوميسسياسىنىڭ جۇمىسىنا قاتىسادى؛
    · تاعام تاراتىلار الدىندا اس دايىندايتىن جەردە دايىن استىڭ ساپاسىن كۇن سايىن تەكسەرىپ، ناتيجەسىن جۋرنالعا تىركەيدى؛
    · ەرەكشە تاعامدى قاجەت ەتەتىن وقۋشىلاردىڭ ءتىزىمىن جاساپ، ولاردىڭ تاماقتانۋىن باقىلاۋدا ۇستايدى؛
    · وقۋشىلار، اتا-انالار مەن مۇعالىمدەرگە اۋرۋدىڭ الدىن الۋ جانە سالاۋاتتى ءومىر سالتى تۋرالى دارىستەر مەن سەمينارلار وتكىزەدى؛
    · ءمازىر وزگەرگەن جاعدايدا تاعامنىڭ مولشەرىن، قۇرامىن جانە قۋاتتىلىعىن قاداعالايدى؛
    · اسحانا قىزمەتكەرلەرىنىڭ دەنساۋلىعىن اپتا سايىن تەكسەرەدى.

    قۇجاتتا بالالاردىڭ دۇرىس تاماقتانۋ ادەتىن قالىپتاستىرۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلگەن. وسى ماقساتتا مەكتەپتەردە تاربيەلىك جانە ءتۇسىندىرۋ شارالارى جۇرگىزىلەدى.

    اتاپ ايتقاندا:

    · وقۋشىلارعا دۇرىس تاماقتانۋ مەن سالاۋاتتى ءومىر سالتى تۋرالى تۇسىنىك بەرۋ ءۇشىن دەنساۋلىق بۇرىشتارىن ۇيىمداستىرۋ؛
    · دۇرىس تاماقتانۋ جانە ونىڭ دەنساۋلىققا اسەرى تۋرالى پلاكاتتار، جادىنامالار مەن بۋكلەتتەر ازىرلەپ، ءىلۋ جانە تاراتۋ؛
    · «قاۋىپسىزدىك ساباقتارى» اياسىندا جىلىنا كەمىندە ەكى رەت دۇرىس تاماقتانۋعا ارنالعان سىنىپ ساعاتتارىن وتكىزۋ؛
    · وقۋشىلار مەن ولاردىڭ اتا-انالارىنا تاماقتانۋ ادەبى، تاعامنىڭ پايداسى مەن زيانى تۋرالى ءتۇسىندىرۋ؛
    · دۇرىس تاماقتانۋدى ناسيحاتتايتىن بايقاۋلار مەن اكسيالار ۇيىمداستىرۋ؛
    · «دۇرىس تاماقتانۋ اپتالىعىن» وتكىزۋ؛
    · مەكتەپ اسحانالارىندا تاعامعا قوسىمشا تۇز قوسپاۋ ارقىلى تۇز تۇتىنۋدى ازايتۋ (اس ۇستەلدەرىنەن تۇز سالعىشتاردى الىپ تاستاۋ)؛
    · وقۋشىلار مەن اتا-انالارعا دۇرىس تاماقتانۋ تۋرالى اقپاراتتى مەسسەندجەرلەر ارقىلى تاراتۋ.

    سونىمەن قاتار مەكتەپ اسحانالارى مەن تاماقتانۋ ورىندارىندا ساتىلاتىن ازىق-تۇلىككە قويىلاتىن تالاپتار دا جاڭارتىلدى.

    بۇدان بولەك، قۇجاتتا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنداعى تاماقتانۋ نورمالارى بەلگىلەنگەن.

    بۇيرىق 2026 -جىلعى 31 -ناۋرىزدان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا 218 مىڭ وقۋشى جاڭا فورماتتاعى مەكتەپتەردە ءبىلىم الىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.

    اۆتور

    ۆەنەرا جولامان قىزى

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
