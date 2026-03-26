ەلىمىزدەگى مەكتەپتەردە تاماقتانۋ تالاپتارى جاڭارتىلدى
استانا. KAZINFORM - ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنداعى تاماقتانۋ تالاپتارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى.
قۇجاتتا نەگىزگى ۇعىمدار ناقتىلانىپ، مەكتەپتەردە تاماقتانۋدى ۇيىمداستىرۋ ءتارتىبى قايتا قارالدى. سوعان سايكەس مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ مىندەتتەرى دە وزگەرتىلدى.
ەندى مەديتسينا قىزمەتكەرى:
· دۇرىس تاماقتانۋ قاعيدالارىن ەنگىزىپ، ونىڭ ساقتالۋىن قاداعالايدى؛
· تاعام ساپاسىن باقىلاۋ كوميسسياسىنىڭ جۇمىسىنا قاتىسادى؛
· تاعام تاراتىلار الدىندا اس دايىندايتىن جەردە دايىن استىڭ ساپاسىن كۇن سايىن تەكسەرىپ، ناتيجەسىن جۋرنالعا تىركەيدى؛
· ەرەكشە تاعامدى قاجەت ەتەتىن وقۋشىلاردىڭ ءتىزىمىن جاساپ، ولاردىڭ تاماقتانۋىن باقىلاۋدا ۇستايدى؛
· وقۋشىلار، اتا-انالار مەن مۇعالىمدەرگە اۋرۋدىڭ الدىن الۋ جانە سالاۋاتتى ءومىر سالتى تۋرالى دارىستەر مەن سەمينارلار وتكىزەدى؛
· ءمازىر وزگەرگەن جاعدايدا تاعامنىڭ مولشەرىن، قۇرامىن جانە قۋاتتىلىعىن قاداعالايدى؛
· اسحانا قىزمەتكەرلەرىنىڭ دەنساۋلىعىن اپتا سايىن تەكسەرەدى.
قۇجاتتا بالالاردىڭ دۇرىس تاماقتانۋ ادەتىن قالىپتاستىرۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلگەن. وسى ماقساتتا مەكتەپتەردە تاربيەلىك جانە ءتۇسىندىرۋ شارالارى جۇرگىزىلەدى.
اتاپ ايتقاندا:
· وقۋشىلارعا دۇرىس تاماقتانۋ مەن سالاۋاتتى ءومىر سالتى تۋرالى تۇسىنىك بەرۋ ءۇشىن دەنساۋلىق بۇرىشتارىن ۇيىمداستىرۋ؛
· دۇرىس تاماقتانۋ جانە ونىڭ دەنساۋلىققا اسەرى تۋرالى پلاكاتتار، جادىنامالار مەن بۋكلەتتەر ازىرلەپ، ءىلۋ جانە تاراتۋ؛
· «قاۋىپسىزدىك ساباقتارى» اياسىندا جىلىنا كەمىندە ەكى رەت دۇرىس تاماقتانۋعا ارنالعان سىنىپ ساعاتتارىن وتكىزۋ؛
· وقۋشىلار مەن ولاردىڭ اتا-انالارىنا تاماقتانۋ ادەبى، تاعامنىڭ پايداسى مەن زيانى تۋرالى ءتۇسىندىرۋ؛
· دۇرىس تاماقتانۋدى ناسيحاتتايتىن بايقاۋلار مەن اكسيالار ۇيىمداستىرۋ؛
· «دۇرىس تاماقتانۋ اپتالىعىن» وتكىزۋ؛
· مەكتەپ اسحانالارىندا تاعامعا قوسىمشا تۇز قوسپاۋ ارقىلى تۇز تۇتىنۋدى ازايتۋ (اس ۇستەلدەرىنەن تۇز سالعىشتاردى الىپ تاستاۋ)؛
· وقۋشىلار مەن اتا-انالارعا دۇرىس تاماقتانۋ تۋرالى اقپاراتتى مەسسەندجەرلەر ارقىلى تاراتۋ.
سونىمەن قاتار مەكتەپ اسحانالارى مەن تاماقتانۋ ورىندارىندا ساتىلاتىن ازىق-تۇلىككە قويىلاتىن تالاپتار دا جاڭارتىلدى.
بۇدان بولەك، قۇجاتتا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنداعى تاماقتانۋ نورمالارى بەلگىلەنگەن.
بۇيرىق 2026 -جىلعى 31 -ناۋرىزدان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا 218 مىڭ وقۋشى جاڭا فورماتتاعى مەكتەپتەردە ءبىلىم الىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ۆەنەرا جولامان قىزى