ەلىمىزدەگى جاساندى ينتەللەكت جونىندەگى جاڭا مينيسترلىكتى كىم باسقارۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگىنىڭ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى قانىش تولەۋشين «جاساندى ينتەللەكت جونىندەگى جاڭا مينيسترلىكتى كىم باسقارۋى مۇمكىن؟» دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەردى.
- بىزدە ءبىر عانا سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى بار. ونىڭ نەگىزىندە جاڭاسى قۇرىلادى. سوندىقتان مۇندا ەكى مينيستر بولمايدى. جاڭارتىلعان جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ ءبىر عانا ءمينيسترى بولادى. ال ەندى ونى ناقتى كىم باسقاراتىنى جايىندا ايتۋ - مەنىڭ قۇزىرەتىم ەمەس، - دەدى قانىش تولەۋشين سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەتكە ەكونوميكانىڭ بارلىق سالاسىن جاڭعىرتۋ ءۇشىن جاپپاي جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ قاجەتتىگىن تاپسىردى.
پرەزيدەنت قازىرگى قۇزىرلى مينيسترلىكتىڭ نەگىزىندە جاساندى ينتەللەكت جانە تسيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىن قۇرۋ قاجەت ەكەنىن ايتقان.
ەسكە سالساق، بيىلعى جولداۋدا مەملەكەت باسشىسى قازىرگى قۇزىرلى مينيسترلىكتىڭ نەگىزىندە جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىن قۇرۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى. جاڭا مينيسترلىكتى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى دەڭگەيىندەگى مامان باسقارۋى كەرەك.