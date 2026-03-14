ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:16, 14 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ەلىمىزدىڭ بارلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىندا ناۋرىزناما ون كۇندىگى باستالدى

    استانا. KAZINFORM – ناۋرىز مەيرامىن مەرەكەلەۋ اياسىنداعى ءىس-شارالار 12-23 -ناۋرىز ارالىعىندا ەلىمىزدىڭ بارلىق مەكتەبىندە ءوتىپ جاتىر. وسى كۇندەرى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا تاقىرىپتىق چەللەندجدەر، ەكولوگيالىق اكسيالار جانە ۇلتتىق ويىنداردان جارىستار ۇيىمداستىرىلادى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى حابارلادى.

    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    ءىس-شارالار «ادال ازامات» ءبىرتۇتاس تاربيە باعدارلاماسى اياسىندا ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر. ونىڭ نەگىزگى ماقساتى - مادەني-الەۋمەتتىك جانە سپورتتىق شارالاردىڭ مازمۇنىن جاڭارتۋ، بالالارعا ارنالعان تسيفرلىق جوبالاردى دامىتۋ، سونداي-اق ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى زاماناۋي فورماتتا دارىپتەۋ.
    وسى ءىس-شارالار اياسىندا ناۋرىز ايىنىڭ 19-ى كۇنى ساعات 11:00-دە ەل اۋماعىنداعى مەكتەپتەردە، قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى مەن كوللەدجدەردە «كۇي كۇمبىرى» رەسپۋبليكالىق دومبىراشىلار اكسياسى وتەدى.

    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    ايتا كەتەيىك، بۇگىن - ناۋرىزنامانىڭ باستاۋى بولىپ ەسەپتەلەتىن امال مەرەكەسى.

    ەلىمىزدە ۇلىس مەرەكەسىن جاڭا فورماتتا تويلاۋ ءۇشىن 14-23 -ناۋرىز كۇندەرى ناۋرىزناما ونكۇندىگى دەپ جاريالاندى. ءار كۇن قازاق مادەنيەتىن، قوعامنىڭ رۋحاني بايلىعىن كورسەتەتىن بەلگىلى ءبىر تاقىرىپ پەن قۇندىلىققا ارنالادى. ون كۇندىك قايىرىمدىلىق پەن مادەني شارالاردان باستاپ، ۇلتتىق سالت-داستۇرلەر مەن ەكولوگيالىق اكسيالارعا دەيىن قوعامنىڭ بارلىق سالاسىن قامتۋعا باعىتتالعان. وسى ناۋرىزنامانىڭ العاشقى كۇنى باتىس وڭىرلەردە ساقتالىپ قالعان، جىلدان-جىلعا اياسى كەڭەيىپ كەلە جاتقان امال كۇنىنە ءدوپ كەلدى.

    امال مەرەكەسى، كورىسۋ سالتى - بۇرىننان بار، قازاققا ورتاق ءداستۇردىڭ ءۇردىسى.

    Фото: Оқу-ағарту министрлігі
    Фото: Ішкі саясат департаменті
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

     

    تەگ:
    مادەنيەت
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار