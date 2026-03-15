ەلىمىزدەگى بارلىق ۋچاسكەدە داۋىس بەرۋ ءجۇرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى بارلىق ۋچاسكەدە داۋىس بەرۋ ءجۇرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى مۇحتار ەرمان ايتتى.
- ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى وبلىستاردىڭ، استانا، الماتى، شىمكەنت قالالارى ۇسىنعان اقپاراتقا سايكەس، ساعات 7:00 دەگى جاعداي بويىنشا وڭىرلەردە 10388 ۋچاسكە داۋىس بەرۋگە كىرىسكەنىن حابارلايدى. اۋماقتىق كوميسسيالاردىڭ شەشىمدەرىنە سايكەس، 92 ۋچاسكەدە داۋىس بەرۋ تاڭعى ساعات 06:00 دە باستالدى. ازاماتتاردىڭ تىزىمىنە 12461796 ادام ەنگىزىلگەن. ولاردىڭ 17514 ءى داۋىس بەرۋ قۇقىعىن بەرەتىن ەسەپتەن شىعارۋ كۋالىگىن الدى. بارلىعى 10388 ۋچاسكەسى بار. ونىڭ ىشىندە 54 شەت مەملەكەتتە - 71 ۋچاسكە، - دەدى مۇحتار ەرمان.
ونىڭ مالىمەتىنشە، 1 ساعاتتان كەيىن سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ شەتەلدەگى ۋچاسكەلەردىڭ اشىلۋى تۋرالى اقپارات ۇسىنىلادى. سونىمەن قاتار ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى ساعات 10:00 دەن باستاپ، 2 ساعات سايىن ازاماتتاردىڭ رەفەرەندۋمعا قاتىسۋى بويىنشا مالىمەتتەردى حابارلايدى.
ايتا كەتەيىك، داۋىس بەرۋ ۋچاسكەلەرى ساعات 7:00 دەن 20:00 گە دەيىن اشىق بولادى.
كوميسسيا مالىمەتىنشە، ەلىمىزدە 12461796 داۋىس بەرۋشى تىركەلگەن. زاڭ بويىنشا، وسى ساننان %1 ارتىق بيۋللەتەن ازىرلەنەدى. دەمەك، 12586414 بيۋللەتەن بولماق. الايدا جىرتىپ نە ءبۇلدىرىپ السا، ازاماتتارعا جاڭا بيۋللەتەن بەرىلمەيدى.
ەگەر ازامات ەشقايدا تىركەلمەگەن بولسا، مۇنىڭ دا شەشىمى قاراستىرىلعان. ەل بويىنشا 220 ۋچاسكەگە 1 تاۋلىككە تىركەلۋگە بولادى. مۇنداي جاعدايدا ازامات تىزىمگە ەنگىزىلىپ، داۋىس بەرۋ ءۇشىن وعان بيۋللەتەن ۇسىنىلادى.