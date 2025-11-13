ەلىمىزدىڭ بانكارالىق QR تولەم جۇيەسىنە تاعى قانداي بانك قوسىلادى
الماتى. KAZINFORM - بانكارالىق ءبىرىڭعاي QR جۇيەسىنە قوسىلعان بانكتەر سانى الداعى ۋاقىتتا ارتادى.
Kaspi Bank ءبىرىڭعاي QR جۇيەسىنە قوسىلادى. بۇل تۋرالى قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ الماتىدا وتكەن Central Asia Fintech Summit اياسىنداعى باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، Kaspi Bank ءبىرىڭعاي QR جوباسىنا قوسىلۋ ءۇشىن كەلىسىمشارتقا قول قويدى.
- بۇل باعىتتا جۇمىس بۇرىننان ءجۇرىپ جاتىر. بۇعان دەيىن ايتقانىمداي، ول وتە كۇردەلى تەحنيكالىق جانە تەحنولوگيالىق پروتسەسس - جاي عانا «باتىرمانى باسىپ ىسكە قوساتىن» شارۋا ەمەس. سوندىقتان Kaspi وسى باعىتتا جىل باسىنان بەرى جۇمىس ىستەپ كەلەدى. بانكتىڭ رەسمي تۇردە قاتىساتىنى راستالدى، قوسىلۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەشە قول قويىلدى. قازىر Kaspi وتە كونسترۋكتيۆتى ۇستانىمدا، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، بۇگىن ەلىمىزدە ءبىرىڭعاي بانكارالىق QR- تولەم جۇيەسى رەسمي تۇردە ىسكە قوسىلدى. جۇيەگە بانك سەنتركرەديت، Freedom Bank ،Halyk Bank ،Altyn Bank ،RBK Bank جانە Home Credit Bank قوسىلعان.