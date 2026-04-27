ەلىمىزدى التىن وردانىڭ قۇقىقتىق مۇراگەرى رەتىندە تانىتاتىن حالىقارالىق سيمپوزيۋم وتەدى
استانا. قازاقپارات - 19-20-مامىردا «التىن وردا - دالا وركەنيەتىنىڭ ۇلگىسى: تاريح، ارحەولوگيا، مادەنيەت، بىرەگەيلىك» اتتى حالىقارالىق سيمپوزيۋم وتەدى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنەن ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا بەرىلگەن تاپسىرماسىن ورىنداۋ ماقساتىندا 2026-جىلعى 19-20-مامىر ارالىعىندا استانا قالاسىندا «التىن وردا - دالا وركەنيەتىنىڭ ۇلگىسى: تاريح، ارحەولوگيا، مادەنيەت، بىرەگەيلىك» اتتى حالىقارالىق سيمپوزيۋم وتكىزۋ جوسپارلانعان. سيمپوزيۋمدى وتكىزۋ قازاقستاننىڭ ۇلتتىق بىرەگەيلىگىن نىعايتۋعا، ەلىمىزدى التىن وردانىڭ قۇقىقتىق مۇراگەرلەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە تانىتۋعا ىقپال ەتەدى. سونىمەن قاتار ۇلى دالا ءداۋىرىن زەرتتەۋدەگى حالىقارالىق عىلىمي بەدەلىن ارتتىرادى، - دەدى مينيسترلىكتەن اگەنتتىكتىڭ رەسمي ساۋالىنا وراي.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، عىلىمي جيىنعا بارلىعى 350 دەن اسا دەلەگات قاتىسادى دەپ جوسپارلانعان.
- ولاردىڭ قاتارىندا حالىقارالىق ۇيىم وكىلدەرى، بەدەلدى شەتەلدىك عالىمدار، قازاقستاندىق تاريحشى-عالىمدار بار، - دەپ ناقتىلادى مادەنيەت مينيسترلىگىنەن.
تاياۋدا باتىسقازاقستاندىق عالىمدار التىن وردا داۋىرىنە جاتاتىن جاڭا ارحەولوگيالىق نىسانداردى تاپقان ەدى.