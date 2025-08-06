ەلىمىزدە وسىدان وتىز جىل بۇرىن سوڭعى يادرولىق زارياد جويىلدى
استانا. قازاقپارات - ەلىمىزدە وسىدان ءدال وتىز جىل بۇرىن سەمەي پوليگونىنداعى سوڭعى يادرولىق زارياد جويىلدى، دەپ حابارلايدى 24kz.
بۇل 1991 -جىلى سىناق الاڭىن جابۋ تۋرالى شەشىمنىڭ سوڭعى نۇكتەسى ەدى. 1995 -جىلى قازاق دالاسىنداعى قاۋىپتىڭ قارۋدىڭ بارلىعى رەسەي اۋماعىنا شىعارىلدى. كەلەسى جىلى ستراتەگيالىق بومبالاۋشى ۇشاقتار ەل اۋماعىنان الاستاتىلدى.
سەمەي ايماعىندا 1949 -جىلدان بەرى 456 جارىلىس جاسالعان. ونىڭ 116-سى جەردىڭ بەتىندە ءوتتى. 18 ميلليون گەكتار اۋماقتى الىپ جاتقان سىناق الاڭىندا 40 جىل بويى بومبالار سىنالدى.
بولاتبەك ابدىكارىم، «سەمەي يادرولىق پوليگونى» قوعامدىق قورىنىڭ ءتوراعاسى:
- قازاقستان جەرىندە بۇكىل دۇنيەجۇزىندەگى 4- ارسەنال بولدى. سەمەي پوليگونىنىڭ قۋاتى جاپونياعا تاستالعان اتوم بومباسىنان بەس ەسە ارتىق، چەرنوبىلدان جيىرما بەس ەسە ارتىق. ونى عالىمدار دالەلدەگەن. بۇل 24 مىڭ جىلدان 100 مىڭ جىلعا دەيىن اسەرى بار.