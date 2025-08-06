ق ز
    22:03, 06 - تامىز 2025 | GMT +5

    ەلىمىزدە وسىدان وتىز جىل بۇرىن سوڭعى يادرولىق زارياد جويىلدى

    استانا. قازاقپارات - ەلىمىزدە وسىدان ءدال وتىز جىل بۇرىن سەمەي پوليگونىنداعى سوڭعى يادرولىق زارياد جويىلدى، دەپ حابارلايدى 24kz.

    семей
    Фото: МИА "Казинформ"

     بۇل 1991 -جىلى سىناق الاڭىن جابۋ تۋرالى شەشىمنىڭ سوڭعى نۇكتەسى ەدى. 1995 -جىلى قازاق دالاسىنداعى قاۋىپتىڭ قارۋدىڭ بارلىعى رەسەي اۋماعىنا شىعارىلدى. كەلەسى جىلى ستراتەگيالىق بومبالاۋشى ۇشاقتار ەل اۋماعىنان الاستاتىلدى.

    سەمەي ايماعىندا 1949 -جىلدان بەرى 456 جارىلىس جاسالعان. ونىڭ 116-سى جەردىڭ بەتىندە ءوتتى. 18 ميلليون گەكتار اۋماقتى الىپ جاتقان سىناق الاڭىندا 40 جىل بويى بومبالار سىنالدى.

     بولاتبەك ابدىكارىم، «سەمەي يادرولىق پوليگونى» قوعامدىق قورىنىڭ ءتوراعاسى:

     - قازاقستان جەرىندە بۇكىل دۇنيەجۇزىندەگى 4- ارسەنال بولدى. سەمەي پوليگونىنىڭ قۋاتى جاپونياعا تاستالعان اتوم بومباسىنان بەس ەسە ارتىق، چەرنوبىلدان جيىرما بەس ەسە ارتىق. ونى عالىمدار دالەلدەگەن. بۇل 24 مىڭ جىلدان 100 مىڭ جىلعا دەيىن اسەرى بار.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
