ەلىمىزدە ورتا ءبىلىم ساپاسىن تاۋەلسىز باعالايتىن ورتالىق قۇرىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە ورتا ءبىلىم ساپاسىن تاۋەلسىز باعالايتىن ۇلتتىق زەرتتەۋ ورتالىعىن قۇرۋ ماسەلەسى پىسىقتالادى. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- ءبىلىم ساپاسىن باعالاۋدىڭ ءادىل كورسەتكىشتەر جۇيەسىن ەنگىزۋگە، ءبىلىم ساپاسىن تاۋەلسىز باعالايتىن ۇلتتىق زەرتتەۋ ينستيتۋتىن قۇرۋعا قاتىستى جىل سايىن 9-سىنىپتى اياقتاعاننان كەيىن وقۋشىلارعا ارالىق اتتەستاتتاۋ، ال 11-سىنىپتى اياقتاعاننان كەيىن قورىتىندى اتتەستاتتاۋ جۇرگىزىلەدى. ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىن مەملەكەتتىك اتتەستاتتاۋ شەڭبەرىندەگى كەشەندى تەستىلەۋ ءبىلىم ساپاسىنىڭ ءبىلىم بەرۋدىڭ مەملەكەتتىك جالپىعا مىندەتتى ستاندارتتارىنىڭ تالاپتارىنا سايكەستىگىن باعالايدى. ءبىلىم الۋشىلاردىڭ ءبىلىم جەتىستىكتەرىنە مونيتورينگ جىل سايىن مەكتەپتەردە ءۇش باعىت بويىنشا وتكىزىلەدى: وقۋ ساۋاتتىلىعى، ماتەماتيكالىق ساۋاتتىلىق جانە جاراتىلىستانۋ-عىلىمي ساۋاتتىلىق. 2024-جىلى ءبىلىم الۋشىلاردىڭ ءبىلىم جەتىستىكتەرىنە مونيتورينگ ۇلتتىق قۇرال رەتىندە حالىقارالىق اككرەديتاتسيا سەرتيفيكاتىن الدى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءبىلىم بەرۋ ساپاسى بويىنشا وبەكتيۆتى ناتيجەلەر الۋ ماقساتىندا قازاقستاندىق وقۋشىلار حالىقارالىق سالىستىرمالى زەرتتەۋلەرگە (PISA ،PISA for Schools ،TIMSS، ،ICILS ،PIRLS) قاتىسادى. بۇل زەرتتەۋلەر وقۋشىلاردىڭ وقۋ جەتىستىكتەرى مەن فۋنكتسيونالدىق قۇزىرەتتىلەكتەرى تۋرالى، اتاپ ايتقاندا وقۋ، ماتەماتيكا، جاراتىلىستانۋ عىلىمدارى جانە اقپاراتتىق كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار سالالارىنداعى دەڭگەيىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- مينيسترلىكپەن (وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى) ءبىلىم بەرۋ ساپاسىن باعالاۋدىڭ ۇلتتىق جۇيەسىنىڭ قۇرامداس بولىكتەرى بولىپ تابىلاتىن ىشكى جانە سىرتقى باعالاۋدى جەتىلدىرۋ باعىتىندا تۇراقتى نەگىزدە جۇمىس جۇرگىزىلۋدە. بۇگىنگى كۇنى رەسپۋبليكا بويىنشا ءبىلىم ساپاسىن باعالاۋ جانە ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە تالدامالىق سۇيەمەلدەۋ فۋنكتسيالارىن «احمەت بايتۇرسىن ۇلى اتىنداعى «تالداۋ» ۇلتتىق زەرتتەۋلەر جانە ءبىلىمدى باعالاۋ ورتالىعى» اكتسيونەرلىك قوعامى (بۇدان ءارى - ورتالىق) جۇزەگە اسىرادى. اتالعان ورتالىق قازاقستاندىق جانە شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىمەن، ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ ۇيىمىنىڭ، IEA، يۋنەسكو، يۋنيسەف، دۇنيەجۇزىلىك بانك، ەۋروپالىق ءبىلىم بەرۋ قورى سياقتى جەتەكشى حالىقارالىق ۇيىمدارمەن تۇراقتى سەرىكتەستىك ورناتىپ، ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ۇلتتىق تالداۋ ورتالىعى رەتىندە تانىلعان. تاۋەلسىز ۇلتتىق زەرتتەۋ ينستيتۋتىن قۇرۋ جونىندەگى ۇسىنىس بەلگىلەنگەن تارتىپپەن زەردەلەنىپ، قوسىمشا پىسىقتالاتىن بولادى، - دەدى ايدا بالايەۆا.
بۇعان دەيىن Qazaq Digital Mektebi جانە پەداگوگ ماماندارعا ارنالعان ج ي- مەن قامتىلعان ۇلتتىق ءبىلىم بەرۋ پلاتفورماسى ىسكە قوسىلاتىنىن جازعان ەدىك.