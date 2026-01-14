ەلىمىزدە ساعات 20:00 دەن كەيىن الكوگول ساتىلماۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ماگەررام ماگەرراموۆ پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆكە جولداعان دەپۋتاتتىق ساۋالىندا ەلدەگى الكوگول ونىمدەرى اينالىمىنا قويىلاتىن تالاپتاردى قاتاڭداتۋدى ۇسىندى.
دەپۋتات ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ دەرەگىن كەلتىردى جانە ەلدە جاسالاتىن ءاربىر ەكىنشى كىسى ءولتىرۋ، ءاربىر ءۇشىنشى زورلاۋ مەن بۇزاقىلىق ماس كۇيىندە بولاتىنىن ايتتى.
سونداي-اق توناۋ، جول-كولىك وقيعالارىنىڭ ءاربىر ءتورتىنشىسى جانە تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق قۇقىقبۇزۋشىلىقتارىنىڭ جارتىسىنان استامى ىشىمدىككە ماس كۇيدە جاسالعان.
- ب ا ق- تا كامەلەتكە تولماعانداردىڭ ماس كۇيدە قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزاتىنى تۋرالى اقپاراتتى جيى كورەمىز. ساۋدا نىساندارىنىڭ سانى وتە كوپ بولعاندىقتان، ولاردىڭ كامەلەتكە تولماعاندارعا الكوگول ساتپايتىنىنا ەشكىم تولىق كەپىلدىك بەرە المايدى، سەبەبى ولاردى تولىققاندى باقىلاۋ فيزيكالىق تۇرعىدان مۇمكىن ەمەس. الكوگول كوپتەگەن قىلمىستىڭ تۇپكى سەبەبى بولىپ وتىر، - دەدى ماگەررام ماگەرراموۆ ءماجىلىستىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.
ونىڭ سوزىنشە، بالالار مەكەمەلەرى مەن ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنان 100 مەتر راديۋستا الكوگول ونىمدەرىن ساتۋعا تىيىم سالاتىن بۇرىنعى نورمانى قايتا ەنگىزۋ قاجەتتىلىگى تۋىندادى. سونىمەن بىرگە، دەپۋتات الكوگول ونىمدەرىن ساتاتىن ساۋدا ورىندارىنىڭ سانىن شەكتەۋدى دە ۇسىندى.
سونىمەن بىرگە، حالىق پارتياسى فراكسياسى ۇكىمەتكە مىناداي ۇسىنىستار ەنگىزدى:
الكوگول ونىمدەرىن مىندەتتى سيفرلىق تاڭبالاۋعا جاتاتىن تاۋارلار تىزبەسىنە ەنگىزۋ؛
الكوگول ساتىلاتىن ناقتى ساۋدا نۇكتەلەرىن ايقىنداپ، ودان باسقا جەردە ساتۋعا جالپىعا بىردەي تىيىم سالۋ؛
ساۋدا نىساندارىندا الكوگول ونىمدەرىن بولشەك ساۋدادا ساعات 20:00 دەن كەيىن ساتۋعا تىيىم سالۋ؛
ويىن-ساۋىق ورىندارىندا (كافە، مەيرامحانا) الكوگولدى ساعات 22:00 دەن كەيىن ساتۋعا تىيىم سالۋ؛
الكوگول ونىمدەرىن ينتەرنەت ارقىلى ساتۋعا تىيىم سالۋ؛
مادەنيەت جانە اقپارات، وقۋ-اعارتۋ، عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم، دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىكتەرىنە قۇقىقبۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ سۋبەكتىلەرى رەتىندە كامەلەتكە تولماعاندار مەن جاستار اراسىندا الكوگوليزمنىڭ الدىن الۋ بويىنشا سيفرلىق جانە مەديا پلاتفورمالاردى پايدالانىپ، ءبىرىڭعاي پروفيلاكتيكالىق باعدارلاما ازىرلەۋ.
بۇعان دەيىن دەپۋتات تەمىر قىرىقبايەۆ ءسابىز ەكسپورتىنا شەكتەۋ ەنگىزۋگە قاتىستى ۇكىمەتكە ساۋال جولداعان ەدى.