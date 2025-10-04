ەلىمىزدە قىزدار بوكسى تانىمالدىعىنىڭ ارتۋىنا نە تۇرتكى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە قىزدار بوكسىنىڭ تانىمالدىعىنىڭ ارتۋىنا الەۋمەتتىك جەلى ىقپال ەتىپ وتىر. بۇل تۋرالى «Jibek Joly» تەلەارناسىنىڭ «ۋادە» باعدارلاماسىنا سۇحبات بەرگەن قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى شاحمۇرات ءمۇتالىپ ايتتى.
- قىزدار قۇراماسىنىڭ سوڭعى ناتيجەسىنە قارايتىن بولساق، وتە جوعارى دەڭگەيدە ونەر كورسەتىپ، جەتىستىكتەرگە جەتىپ جاتىر. قىزدارىمىز بيىل ەكى الەم چەمپيوناتىنا قاتىستى. سەربيانىڭ نيش قالاسىندا وتكەن چەمپيوناتتا 3 التىن، 2 كۇمىس، 1 قولا مەدال، ال ليۆەرپۋلداعى الەم چەمپيوناتىندا 3 التىن، 1 كۇمىس مەدال الدى. وزدەرىڭىز بايقاعانداي، سول جەتىستىكتەر TikTok ،Instagram سىندى الەۋمەتتىك جەلىلەردە كەڭىنەن تارادى. چەمپيون قىزدار ءتۇرلى كونتەنت تۇسىرەدى، ياعني قىزدار بوكسى دا كەڭىنەن ناسيحاتتالىپ، تارالىپ جاتىر. ناتيجەسىندە قىزدار بوكسىنا سۇرانىس وتە جوعارى، - دەدى ول.
وسى ورايدا ق ب ف پرەزيدەنتى ەلىمىزدە جاسوسپىرىمدەر 10 جاسىنان باستاپ قانا بوكسپەن اينالىسا الاتىندىعىن ايتادى. ال ولار جارىستارعا 13 جاسىنان باستاپ قاتىسا الادى. بۇل حالىقارالىق ستاندارتتارعا دا ساي كەلەتىن جاس شەكتەۋى سانالادى.
- ازيا چەمپيوناتى، باسقا دا حالىقارالىق جارىستاردا جاسوسپىرىمدەر 13 جاسىنان باستاپ قاتىسادى. وتكەن اپتادا مينيسترلىك (سپورت جانە تۋريزم مينيسترلىگى - رەد. ) پەن جاتتىقتىرۋشىلار، فەدەراتسيا تاراپى ۇلكەن جيىن وتكىزدى. سول جەردە جاتتىقتىرۋشىلارىمىز مينيسترلىككە جارىسقا قاتىسۋ جاسىن 12 جاسقا ءتۇسىرۋ تۋرالى ۇسىنىس بەردى. ويتكەنى، 13 جاستان جارىسقا قاتىسۋعا بولادى. ەل ىشىندە دە جاس شەكتەۋى بولعاننان كەيىن جارىسقا قاتىستىرا المايمىز. ال ازيا چەمپيوناتىنا بارعان بوكسشىلارىمىز كوبىنە دايىن بولماۋى مۇمكىن. سوندىقتان 12 جاستان ىشتە جارىستارعا قاتىستىرساق، بىرىنشىدەن تاجىريبە جينايدى، ەكىنشىدەن ىرىكتەۋ بولادى. دەمەك، شىن مىقتىلاردى اپارۋعا مۇمكىندىك تۋادى. ال ونداي ىشكى جارىستارعا قاتىسپاسا، 13 جاسىندا ازيا چەمپيوناتىندا قيىن سوعادى. تاجىريبە بولمايدى. ىشكى جارىستارعا قاتىسپاعان سوڭ كىمنىڭ مىقتى، كىمنىڭ ءالسىز ەكەنىن انىقتاۋ دا قيىن، - دەدى شاحمۇرات ءمۇتالىپ.
ەسكە سالايىق، قازاقستاننىڭ ايەلدەر قۇراماسى 2025 -جىلعى بوكستان الەم چەمپيوناتىندا مەدالدار سانى بويىنشا جالپى كوماندالىق ەسەپتە ءبىرىنشى ورىندى يەلەندى. سونىمەن قاتار ەلدىڭ ابسوليۋتتىك جەڭىسىنە زور ۇلەس قوستى - 7 التىن، 1 كۇمىس جانە 2 قولا مەدال.
پرەزيدەنت قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ مۇشەلەرىن الەم چەمپيوناتىنداعى تاماشا جەڭىسىمەن قۇتتىقتاپ، بۇل ەلىمىز ءۇشىن تاريحي وقيعا، حالقىمىز ءۇشىن ۇلكەن قۋانىش ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ۇل- قىزدارىمىز بوكستىڭ وتانىنا بارىپ، وزدەرىنىڭ ناعىز مىقتى سپورتشى ەكەنىن دالەلدەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
وقي وتىرىڭىز، قازاقستاندىق بوكسشى بالاۋسا مۋزديمان چەمپيوندار ليگاسى اياسىنداعى «قايرات» پەن «رەال» اراسىنداعى ماتچقا قاتىستى بولجام جاسادى.
اۆتور
مارلان جيەمباي