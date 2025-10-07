18:30, 07 - قازان 2025 | GMT +5
ەلىمىزدە قانشا پەداگوگ جۇمىس ىستەيدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىندە ەلىمىزدىڭ بارلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا 600 مىڭعا جۋىق پەداگوگ ەڭبەك ەتەدى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ونىڭ ىشىندە 400000-نان استام پەداگوگ مەكتەپتەردە، 42000-نان استام پەداگوگ تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا.
مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمداردا 102000-نان استام تاربيەشى جۇمىس ىستەيدى.
