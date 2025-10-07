ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:30, 07 - قازان 2025 | GMT +5

    ەلىمىزدە قانشا پەداگوگ جۇمىس ىستەيدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىندە ەلىمىزدىڭ بارلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا 600 مىڭعا جۋىق پەداگوگ ەڭبەك ەتەدى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    мектеп, ұстаз, оқушы
    Фото: Әділет Беремқұлов/Kazinform

    ونىڭ ىشىندە 400000-نان استام پەداگوگ مەكتەپتەردە، 42000-نان استام پەداگوگ تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا.

    مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمداردا 102000-نان استام تاربيەشى جۇمىس ىستەيدى.
    ايتا كەتەلىك ءبىلىم جۇيەسىندە «ەڭبەك ەرى» اتاعىن العان قانشا ۇستاز ەڭبەك ەتىپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
