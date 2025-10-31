ەلىمىزدە قانداس مارتەبەسىن ۇزارتۋ ءتارتىبى جەڭىلدەتىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ەلگە ورالعان قانداستاردىڭ بەيىمدەلۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە ءومىر ءسۇرۋ جاعدايىن جاقسارتۋ ماقساتىندا ءبىرقاتار شارا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
- بيىل تاريحي وتانىنا 11012 ەتنيكالىق قازاق ورالىپ، قانداس مارتەبەسىن الدى. تاۋەلسىزدىك العالى 1 ميلليون 159,1 مىڭ ەتنيكالىق قازاق كوشىپ كەلگەن. 2025 -جىلعى 1- قازانعا دەيىنگى دەرەك بويىنشا ەڭبەككە قابىلەتتى جاستاعى ەتنيكالىق قونىس اۋدارۋشىلار سانى 6431 ادامعا جەتتى (%58,4). ونىڭ ىشىندە كامەلەتكە تولماعاندار - 3607 (%32,8)، زەينەتكەرلەر - 974 (%8,8) بار، - دەدى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە- ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ۆيتسە- ءمينيستردىڭ مالىمدەۋىنشە، شەتەلدەگى قانداستاردىڭ تاريحي وتانىنا ورالۋىندا وڭ ديناميكا بايقالادى.
- قانداستاردىڭ بەيىمدەلۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە ءومىر ءسۇرۋ جاعدايىن جاقسارتۋ ماقساتىندا ءبىرقاتار شارا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، قانداس مارتەبەسىن ۇزارتۋ ءتارتىبى جەڭىلدەتىلدى، وڭىرلەردە قانداستاردى جۇمىسپەن قامتۋ جانە بەيىمدەۋ جونىندەگى باعدارلامالار بەكىتىلدى. سونىمەن قاتار قازاقستانعا كەلۋ، تۇرۋ جانە ينتەگراتسيالاۋ ءراسىمىن جەڭىلدەتۋگە باعىتتالعان «اتا جولى» كارتاسىنىڭ يەلەرىن ىنتالاندىرۋ شارالارى ازىرلەنىپ جاتىر، - دەپ تولىقتىردى.
بۇعان دەيىن ەلىمىزدە كوشى-قون اعىنىن تالداۋ ورتالىعى قۇرىلاتىنى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.
ەربول جانات