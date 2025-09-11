18:08, 11 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
ەلىمىزدە ەندى نەسيە الۋ قيىندايدى
استانا. قازاقپارات - قارىز الۋشىنى «تاۋەكەلى جوعارى» دەگەن ساناتقا قوساتىن كرييتەريلەر كەڭەيتىلدى. وعان نەسيە تاريحى قىسقا، بۇرىنعى قارىزدارىن ۋاقىتىلى تولەمەگەن، بىرنەشە ۇيىمدا جابىلماعان بەرەشەگى بار ازاماتتار كىرەدى.
سونداي-اق كىرىسى راستالماعان نەمەسە تولەمدەر بويىنشا جۇكتەمەسى كوپ بولسا دا نەسيە بەرىلمەۋى مۇمكىن. بۇل ساناتتاعى كليەنتتەر بولسا، بانك ونىڭ قارجىلىق جاعدايىن ۇنەمى تەكسەرىپ وتىرادى. ال قيىندىق تۋىنداعان جاعدايدا سوت نەمەسە كوللەكتورلار ارقىلى قارىزدى بىردەن ءوندىرىپ الۋدىڭ ورنىنا، قايتا قۇرىلىمداۋدى ۇسىنۋعا مىندەتتى بولادى. سوتقا دەيىنگى رەتتەۋ كەزىندە نەسيە بەرۋشىلەر وڭتايلى شەشىم تابۋ ءۇشىن قارىز الۋشىنىڭ ومىرلىك جاعدايىن دا ەسكەرۋ كەرەك.