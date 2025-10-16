ەلىمىزدە ەلەكتروموبيلدەردى اكەلۋگە ەنگىزىلگەن شەكتەۋ الىنىپ تاستالدى
استانا. KAZINFORM - ەلەكتر كولىكتەرى ۇزاق ۋاقىت بويى قازاقستاندىق جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن ءتيىمدى بولىپ كەلدى. مەملەكەت ولاردىڭ اكەلىنۋى مەن پايدالانىلۋىنا جەڭىلدىكتەر ۇسىنعان ەدى.
الايدا بۇل باعدارلاما شەكتەۋلى بولدى - بارلىعى 15000 كولىككە عانا رۇقسات بەرىلگەن، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
Tengri Auto دەرەگىنشە، بيىلعى قىركۇيەك ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن بۇل ليميتتىڭ 87,2 پايىزى پايدالانىلعان.
مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025-جىلدىڭ 15-قازانىنا قاراي بەلگىلەنگەن كۆوتا تولىقتاي ورىندالعان، ياعني ەلگە 15000 ەلەكتر كولىگى اكەلىندى.
جەڭىلدىكتەر توقتاتىلعان جوق، تەك كۆوتا تاۋسىلدى
كوپشىلىكتى مازالايتىن سۇراق: ەندى ەلەكتر كولىكتەرىن اكەلۋگە بەرىلگەن جەڭىلدىكتەر كۇشىن جويدى ما؟
م ك ك وكىلدەرى مۇنداي اقپاراتتىڭ شىندىققا جاناسپايتىنىن مالىمدەدى.
قولدانىستاعى ەرەجەلەر مەن نورماتيۆتىك اكتىلەرگە ەشقانداي وزگەرىس ەنگىزىلمەگەن. تەك ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا (ە ە ك) بەكىتكەن 15000 كولىكتىك كۆوتا تولىق پايدالانىلىپ بىتكەن.
كەدەن وداعى كوميسسياسىنىڭ 2009-جىلعى 27-قاراشاداعى 130-شەشىمىنىڭ 7-تارماعىنىڭ 7.1.38-تارماقشاسىنا سايكەس، ەلەكتر قوزعالتقىشى بار كولىكتەرگە تاريفتىك جەڭىلدىك قاراستىرىلعان، ياعني كەدەندىك اكەلۋ باجىنان بوساتىلادى، - دەپ ءتۇسىندىردى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.
سونىمەن قاتار جەڭىلدەتىلگەن تارتىپپەن اكەلىنگەن ەلەكتر كولىكتەرىن باسقا ە ا ە و ەلدەرىنە ەكسپورتتاۋعا بولمايدى، ولاردى تەك قازاقستان اۋماعىندا ساتۋعا رۇقسات ەتىلەدى.
كەدەندىك تولەمدەر قالاي ەسەپتەلەدى
قولدانىستاعى كەدەن زاڭناماسىنا سايكەس، دەكلاراتسيانى تولتىرعان تۇلعا ءوز بەتىمەن قولدانىلاتىن اكەلۋ باجىنىڭ مولشەرلەمەسىن تاڭدايدى.
ەلەكتر كولىكتەرى ءۇشىن بەلگىلەنگەن شارتتار:
ە ا ە و ءبىرىڭعاي كەدەندىك تاريفى (ب ك ت) بويىنشا:
كەدەندىك الىم - 6 ا ە ك؛
ق ق س - %12؛
اكەلۋ باجى - كەدەندىك قۇننىڭ %15.
قازاقستاننىڭ دۇنيەجۇزىلىك ساۋدا ۇيىمى الدىنداعى مىندەتتەمەلەرى بويىنشا:
كەدەندىك الىم - 6 ا ە ك؛
ق ق س - %12.
وسىلايشا، ەلەكتر كولىكتەرىن اكەلۋگە ارنالعان جەڭىلدىكتەر ءالى دە كۇشىندە، ءبىراق 15000 كولىككە بەلگىلەنگەن ليميت تولىق ورىندالعان.
ەلەكتر كولىكتەرى كولىك سالىعىنان بوساتىلادى
سونىمەن بىرگە ۆەدومستۆو كولىك سالىعىنا قاتىستى ەرەجەلەردى ەسكە سالدى.
جەڭىل كولىكتەر بويىنشا سالىق قوزعالتقىش كولەمىنە،
جۇك كولىكتەرى بويىنشا جۇك كوتەرگىشتىگىنە،
اۆتوبۋستار بويىنشا ورىن سانىنا قاراي ەسەپتەلەدى.
ەگەر كولىك گيبريدتى بولسا (ىشتەن جانۋ قوزعالتقىشى جانە ەلەكتر باتارەياسى بار)، سالىق قوزعالتقىش كولەمىنە قاراي بەلگىلەنەدى.
ال تولىقتاي ەلەكترمەن جۇرەتىن جەڭىل اۆتوكولىكتەر ىشتەن جانۋ قوزعالتقىشى بولماعاندىقتان، كولىك سالىعىنان تولىق بوساتىلادى.