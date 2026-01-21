ەلىمىزدە كىتاپقۇمار بالالار كوبەيىپ كەلەدى
استانا. قازاقپارات - قوستانايدا كىتاپقۇمار بالالاردىڭ سانى ەكى ەسەگە ارتقان. بۇل كەيىنگى ءبىر جىلداعى كورسەتكىش. جەتكىنشەكتەردىڭ قىزىعۋشىلىعىنىڭ ارتۋىنا «ادال ازامات» باعدارلاماسى اياسىنداعى «بالالار كىتاپحاناسى» جوباسى سەپتىگىن تيگىزدى.
ۇستازدار قاۋىمى وقۋشىلاردىڭ كىتاپ وقىپ، رۋحاني ازىق الۋعا ىنتاسى كۇشەيگەنىن ايتادى. قوستانايداعى №28 مەكتەپ- ليتسەيدە 500-دەن استام بالا وقيدى. مۇندا جاس ۇرپاقتى ۇلتتىق قۇندىلىقتار نەگىزىندە تاربيەلەۋگە اسا ءمان بەرەدى. اسىرەسە كىتاپ وقۋعا داعدىلاندىرۋ ەرەكشە نازاردا.
گۇلدەر نۇرمانوۆا، كىتاپحانا مەڭگەرۋشىسى:
- مەكتەبىمىزدە 2025 -جىلى «اقىلدى كىتاپحانا» دەگەن ەلەكتروندى جۇيە ورناتىلدى. سول جۇيە بويىنشا جۇمىس ىستەيمىز. وقۋشىلار وسى جوباعا بايلانىستى وزدەرىنە ۇناعان كىتاپتارىن الادى. سول كىتاپتى مەن ەلەكتروندى جۇيەگە تىركەيمىن. ءبىزدىڭ مەكتەبىمىزدە 535 بالا بار. سونىڭ ىشىندە 350 بالا، 70 پايىزى وقيدى كىتاپتى. مەكتەپ كىتاپحاناسىنىڭ قورى وقۋشىلاردىڭ سۇرانىسىنا ساي، دەمەۋشىلەردىڭ كومەگىمەن ۇنەمى تولىقتىرىلىپ وتىرادى.
جانسايا يسمايلوۆا، مەكتەپ ديرەكتورى:
- كىتاپحانامىزدا ارنايى بالالارعا ارنالعان وسى جوبا اياسىندا بۇرىش دايىندادىق. بۇل بۇرىشتا نەگىزىنەن بالالاردىڭ جاس ەرەكشەلىكتەرىنە بايلانىستى، ولاردىڭ قىزىعۋشىلىقتارىنا بايلانىستى، سۇرانىسقا يە كىتاپتاردى قويايۋعا تىرىسامىز جانە ۇنەمى اي سايىن ول جاڭارتىلىپ وتىرىلادى.
بالالاردىڭ ادەبيەتكە دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرىپ، رۋحاني كوكجيەگىن كەڭەيتەتىن تاعى ءبىر جوبا «ءبىر ماقال- ءبىر باۋىرساق» دەپ اتالادى. ءۇزىلىس كەزىندە ماقال ايتقان وقۋشىعا ءتاتتى باۋىرساق بەرىلەدى.
مەملەكەت باسشىسى ۇلتتىق قۇرىلتايدا سويلەگەن سوزىندە: «ومىرلىك قاعيدالار مەن مورالدىق باعدارلار وتباسى مەن مەكتەپتە قالىپتاسادى. سوندىقتان بۇل نەگىزگى ينستيتۋتتار ءاردايىم ەرەكشە نازاردا بولۋى قاجەت»، - دەدى.
ارداگەر ۇستاز قىمبات سۇلتانوۆا بۇل ۇستانىمدى قولدايدى. ونىڭ ايتۋىنشا جاس ۇرپاق تاربيەسىندە بارلىق تاراپتار بىرلەسە جۇمىس اتقارۋى كەرەك.
قىمبات سۇلتانوۆا، «ادال ازامات» باعدارلاماسىنىڭ ۇيلەستىرۋشىسى:
- ءبىلىم مەن تاربيە ەگىز دەپ ايتادى عوي، سوندا مەن مىسالى، كەيبىر كەزدە ءوزىمنىڭ جينالىستارىمدى، اتا- انالار جينالىسىن بالالارمەن بىرگە وتكىزدىم. ءبىز وقۋشىنىڭ دا ءۇنىن ەستۋىمىز كەرەك. قازىرگى زاماناۋي تاعىلىمدا ولاردىڭ ۇعىمدارى كىشكەنە باسقاشا، سوندىقتان ونى بىرىكتىرىپ، بىرلەستىرىپ، اتا- انانى قوسىپ، سونى ءتۇسىندىرۋدى دە قولعا الىپ جاتىرمىز.
ۇستازدىڭ پىكىرى پرەزيدەنتتىڭ «ۇلتتىق قۇندىلىقتارمەن قاتار جاڭا زاماننىڭ جاقسى قاسيەتتەرىن جاستاردىڭ بويىنا ءسىڭىرۋ قاجەت» دەگەن تاپسىرماسىمەن ۇندەس كەلىپ تۇر. بۇگىندە قوستاناي وبلىسىندا «ادال ازامات» باعدارلاماسى اياسىندا 160 مىڭ بالا تاربيە جۇمىسىمەن قامتىلعان.
