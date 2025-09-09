ەلىمىزدە كوشى-قون اعىنىن تالداۋ ورتالىعى قۇرىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە كوشى-قون اعىنىن تالداۋ ورتالىعى قۇرىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى سۆەتلانا جاقىپوۆا ءمالىم ەتتى.
- كوشى-قون سالاسىندا اتقارىلىپ جاتقان شارالارعا كەلسەم، ەڭبەك رەسۋرستارىن دامىتۋ ورتالىعىنىڭ بازاسىندا كوشى-قون اعىنى ماسەلەلەرى جونىندەگى تالداۋ ورتالىعى قۇرىلىپ جاتىر، - دەدى سۆەتلانا جاقىپوۆا ۇكىمەت وتىرىسىندا.
ودان بولەك، ءمينيستردىڭ مالىمدەۋىنشە، بۇگىندە Migration.Enbek.kz كوشى- قون پروتسەسى تۋرالى پورتال جۇمىس ىستەپ تۇر.
- پورتال شەتەلدىك جۇمىس كۇشىنىڭ قوزعالىسىن، قانداستاردى تىركەۋ، ەسەپكە الۋدى قوسا العاندا، ەل ىشىندە دە، ودان تىس جەرلەردە دە ەڭبەك رەسۋرستى قوزعالىسىنا بايلانىستى بيزنەس پروتسەستى اۆتوماتتاندىرۋعا مۇمكىندىك بەردى. سونىمەن قاتار شەتەل ازاماتتارىنىڭ كاسىپتىك تاجىريبەسىن قازاقستاندىق جۇمىسشىلارعا ۇيرەتۋدى كوزدەيتىن تالىمگەرلىك جۇيە ەنگىزىلدى، - دەيدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
بۇعان دەيىن شەتەلدە زاڭسىز ەڭبەك ەتكەن قازاقستاندىقتارعا سانكتسيالىق شارا قولدانىلاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.
سونداي-اق ەڭبەك مينيسترلىگى جۇمىس كۇشى تاپشى وڭىرلەرگە كوشكەن ازاماتتارعا 4,5 ميلليون تەڭگەنىڭ تۇرعىن ءۇي سەرتيفيكاتى بەرىلەتىنىن حابارلاعان ەدى.