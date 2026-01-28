ەلىمىزدە جاڭا قوعامدىق-ساياسي جۇيە قالىپتاسادى - پرەزيدەنت رەفورمانىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىندە وتكەن جيىندا سويلەگەن سوزىندە اگەنتتىك الدىندا كوپتەگەن كۇردەلى ءارى ماڭىزدى مىندەت تۇرعانىن اتاپ ءوتتى.
- سىزدەرگە جۇكتەلەتىن جاۋاپكەرشىلىك - وتە جوعارى. اگەنتتىك باس پروكۋراتۋرامەن، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك قىزمەتىمەن، ىشكى ىستەر مينيسترلىگى سەكىلدى باسقا دا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىمەن ۇيلەسىمدى ارەكەت ەتۋى كەرەك. ولار دا قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنە قولداۋ كورسەتۋگە ءتيىس. قۇزىرەتتىك مىندەتتەردىڭ قايتالانۋى، ءجون-جوسىقسىز باسەكە، باقتالاستىق مەملەكەت مۇددەسىنە زاردابىن تيگىزەدى. الەمدە ستراتەگيالىق بەلگىسىزدىك بەلەڭ العان قازىرگىدەي جاعدايدا بۇل وتە قاۋىپتى. دۇشپاندارىمىزدىڭ ۇلتتىق مۇددەمىزگە زيان كەلتىرۋىنە جول بەرۋگە بولمايدى. ۇنەمى ايتامىن: «تاۋەلسىزدىك - بارىنەن قىمبات». مۇنى بارشامىز، قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ءاردايىم ەستە ۇستاۋى كەرەك. ءار قىزمەتكەر، ەڭ الدىمەن، ادال ازامات جانە مىقتى مامان بولۋعا ءتيىس. ار تازالىعىن ساقتاۋ، وتان الدىنداعى انتقا بەرىك بولۋ - پارىز. «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى - كوپشىلىككە قاراتا ايتىلعان ۇران ەمەس، بۇل - ءاربىر مەملەكەتتىك قىزمەتشىنىڭ، ءاربىر ادامنىڭ وزىنەن باستالۋعا ءتيىس سانالى قادام. ءبىز ادىلەتتى، قاۋىپسىز، كۇشتى، تازا ءارى وزىق قازاقستاندى قۇرىپ جاتىرمىز. اۋقىمدى وزگەرىستەردىڭ كەلەسى - شەشۋشى كەزەڭىنە قادام باستىق. كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى قولعا الدىق، بۇگىندە كوميسسيا بەلسەندى تۇردە جۇمىس ىستەپ جاتىر. بارلىق ۇسىنىس مۇقيات ساراپتالادى، تۇزەتۋلەردىڭ جوباسى ازىرلەنەدى. حالىق بۇل جوبامەن تانىسىپ، رەفەرەندۋمدا تۇبەگەيلى شەشىم قابىلدايدى. وسىلايشا، ەلىمىزدە جاڭا قوعامدىق-ساياسي جۇيە قالىپتاسادى. ەل ىشىندەگى تۇراقتىلىقتى ساقتاۋعا، ينۆەستيتسيالىق احۋالدى جاقسارتۋعا جانە حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋعا ارنالعان جۇمىستىڭ قارقىنمەن جالعاسادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعا دەيىن پرەزيدەنت قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىندە جيىن وتكىزگەنىن جازعان ەدىك.