ەلىمىزدە ج ي- كامەرالار پاترۋل كولىكتەرىنە دە ورناتىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكتىگە نەگىزدەلگەن كامەرالار تەك ستاتسيونارلىق جۇيەلەردە عانا ەمەس، پاترۋلدىك پوليتسيا كولىكتەرىندە دە قولدانىلادى. بۇل تۋرالى ق ر ءى ءى م اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتىنىڭ ەرەكشە تاپسىرمالار جونىندەگى اعا ينسپەكتورى اقتوتى بورانوۆا ءتۇسىندىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەلدە «TOR» دەپ اتالاتىن ءبىرىڭعاي اقپاراتتىق جۇيە جۇمىسى ىسكە قوسىلعان. بۇل جۇيەگە ەلدى مەكەندەردەگى بارلىق كامەرا، پاترۋل كولىكتەرىندەگى قۇرىلعىلار مەن پلانشەتتەر بىرىكتىرىلگەن. بارلىق دەرەك جەدەل باسقارۋ ورتالىقتارىنا ءتۇسىپ، سول جەردە جاساندى ينتەللەكت ارقىلى وڭدەلەدى.
- جۇيە اۆتوكولىكتى نەمەسە ادامدى ىزدەۋ كەزىندە قولدا بار از عانا بەلگىلەر ارقىلى ىزدەۋ اۋماعىن قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. مىسالى، كولىكتىڭ تەك ءتۇسى نەمەسە ماركاسى بەلگىلى بولسا، نە ادامنىڭ كوزىلدىرىك، كەپكا سەكىلدى ايرىقشا بەلگىلەرى عانا بولسا دا، ج ي سول مالىمەتتەرگە سايكەس ءتىزىم قالىپتاستىرادى، - دەدى ول Jibek Joly تەلەارناسىنداعى «Bugin LIVE» باعدارلاماسىندا.
ال پاترۋلدىك كولىكتەرگە ورناتىلعان موبيلدى اۆتوماتتى تىركەۋ كەشەندەرى بىلتىردان بەرى قولدانىلىپ كەلەدى. قازىر قازاقستان بويىنشا مۇنداي 500 دەن استام كامەرا بار. ولار اۆتوپاترۋلدىڭ قوزعالىس باعىتى بويىنشا 360 گرادۋس اۋقىمدا جول ەرەجەسىن بۇزۋدى اۆتوماتتى تۇردە تىركەيدى. تىركەلگەن قۇقىقبۇزۋشىلىقتار الدىمەن پروتسەسسينگتىك ورتالىقتا تەكسەرىلەدى. دەرەك راستالعان جاعدايدا عانا اقپارات باس پروكۋراتۋرانىڭ قۇقىقتىق ستاتيستيكا جۇيەسىنە جىبەرىلىپ، جۇرگىزۋشىنىڭ جەكە كابينەتىنە اكىمشىلىك ۇيعارىم رەتىندە تۇسەدى.
- جاساندى ينتەللەكت قاتەلەسۋى مۇمكىن. سوندىقتان بارلىق ماتەريال الدىمەن تەكسەرۋدەن وتەدى. ەگەر قۇقىقبۇزۋشىلىق دالەلدەنبەسە، ۇيعارىم جىبەرىلمەيدى. ال جۇرگىزۋشى كەلىسپەگەن جاعدايدا، اكىمشىلىك كودەكسكە سايكەس شاعىم تۇسىرۋگە قۇقىلى، - دەدى ينسپەكتور.
كامەرالاردىڭ ءبىر بولىگى جاسىرىن پاترۋلدەۋ رەجيمىندە جۇمىس ىستەيدى. ولار قوعامدىق كولىكتەرگە، جەدەل جاردەم ماشينالارىنا جانە ارنايى بەلگىسى جوق اۆتوكولىكتەرگە ورناتىلعان. بۇل اسىرەسە قالا سىرتىنداعى جولداردا پوليتسيانىڭ كوزگە كورىنبەيتىن قاتىسۋىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
اقتوتى بورانوۆانىڭ ايتۋىنشا، سيفرلاندىرۋ پوليتسيا قىزمەتىنىڭ جۇكتەمەسىن شامامەن 50 پايىزعا ازايتقان. بۇل قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا پروفيلاكتيكاعا، ادامدارمەن تىكەلەي جۇمىس ىستەۋگە كوبىرەك كوڭىل بولۋگە مۇمكىندىك بەرىپ وتىر.
- جۇيەلەردىڭ ماقساتى - جازالاۋ ەمەس، جول-كولىك وقيعالارىنىڭ، قىلمىستىڭ الدىن الۋ. ەگەر جۇرگىزۋشى ەرەجەنى بۇزباسا، ونى ەشكىم توقتاتپايدى، - دەدى اقبوتا بورانوۆا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن TOR جول قاۋىپسىزدىگىنىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورماسى ىسكە قوسىلعانىن جازعان ەدىك.