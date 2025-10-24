ەلىمىزدە حالىق سانى بەس جىلدا 1,4 ميلليونعا كوبەيدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستان حالقى تۇراقتى تۇردە ءوسىپ كەلەدى. 2021 -جىلدان بەرى ەل تۇرعىندارى 1 ميلليون 400 مىڭعا كوبەيدى. وسىمگە تۋۋ كورسەتكىشىنىڭ ارتۋىمەن قاتار، كوشىپ كەلۋشىلەردىڭ كوبەيۋى دە وڭ اسەرىن تيگىزدى. كەيىنگى ءۇش جىلدا ەلدەن كەتۋشىلەرگە قاراعاندا قونىس اۋدارۋشىلار كوپ.
قازاقستان حالقى ءوسىپ كەلەدى. ماسەلەن، جىل باسىنان بەرى 87 مىڭ 200 ادامعا كوبەيدى. ۇلتتىق ستاتيتيستيكا بيۋروسىنىڭ 1 -ماۋسىمداعى مالىمەتىنە سۇيەنسەك، ەل حالقى 20 ميلليون 370 مىڭ 672-گە جەتتى. ونىڭ ىشىندە 80 مىڭ ادام تابيعي ءوسىم ەسەبىنەن وسسە، 7200 ادام - قازاق جەرىنە قونىس اۋدارعاندار.
جالپى تاۋەلسىزدىك جىلدارى ەلدەگى حالىق سانى ازايعان كەزدەر دە بولدى. ەگەر 1991 -جىلى 16 ميلليون 400 مىڭ ادام تۇرسا، سول كەزدەگى كوشى-قوننىڭ ارتۋىنان 2000 -جىلى 14 ميلليون 900 مىڭعا دەيىن ازايدى. ارادا ون جىل وتە، ياعني 2010 -جىلى قازاقستاندىقتار سانى قايتادان 16 ميلليوننان استى. ال 2023 -جىلعى قاراشادا العاش رەت 20 ميلليونعا جەتتى.
قايىر رىسبايەۆ، ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ باس ساراپشىسى:
- 2021 -جىلدان باستاپ 2025 -جىلعا دەيىن، بەس جىلدا 1 ميلليون 404 مىڭ 433 ادامعا كوبەيدى جانە دە بىزدە سوڭعى ءۇش جىلدا كوشى- قون ءمانى، كوشى- قون سالدوسى وڭ ماندە، ياعني 23 -جىلدان باستاپ بىزدە قازاقستانعا كەلۋشىلەردىڭ سانى قازاقستاننان كەتۋشىلەردىڭ سانىنان كوپ.
ەلدەگى جەتى وڭىردەگى حالىق سانى 1 ميلليوننان كوپ. بۇل ءتىزىمدى 2 ميلليون 300 مىڭ تۇرعىنمەن الماتى قالاسى باستاپ تۇر. تۇركىستان وبلىسىنىڭ حالقى دا 2 ميلليوننان اسادى. ال الماتى وبلىسى مەن استانا قالاسىنىڭ ءارقايسىندا 1,5 ميلليوننان اسا ادام ءومىر سۇرەدى. شىمكەنتتىكتەر سانى 1 ميلليون 200 مىڭنان اسسا، ءتىزىمدى جامبىل مەن قاراعاندى وبلىستارى تۇيىندەيدى. ياعني كوبىنە وڭتۇستىكتە حالىق تىعىز. ال شىعىس پەن سولتۇستىكتە از قونىستانعان.
نۇرجاۋ قاليجانوۆ، دەموگرافيا سالاسىن زەرتتەۋشى:
- وڭىرلەردەگى حالىق سانىنىڭ ايىرماشىلىعىن قىسقارتۋ ءۇشىن جاڭا مەحانيزمدەردى ەنگىزۋ قاجەت. ياعني جۇمىس كۇشى كوپ وڭتۇستىك ايماقتاردان جۇمىس كۇشى از وڭىرلەرگە حالىقتى كوپتەپ تارتۋعا جاڭا كاسىپورىندار اشۋ ۇلكەن سەرپىن بەرەدى دەپ ويلايمىن. قازىر بۇل باعىتتا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىس بار. دەگەنمەن مەملەكەت تاراپىنان تاعى دا باعدارلامالار سانى كوبەيگەنى دۇرىس.
ەلدە قالا تۇرعىندارىنىڭ ۇلەسى باسىم. ۇلتتىق ستاتيتيكا بيۋروسىنىڭ 1 -شىلدەدەگى ەسەبىنە سۇيەنسەك، 12 ميلليوننان اسا ادام قالادا تۇرادى جانە قالا جۇرتى اقىرىنداپ كوبەيىپ كەلەدى. ەگەر 2010 -جىلى حالىقتىڭ 56,3 پايىزى شاھاردا ءومىر سۇرسە، 2015 -جىلى 57 پايىزدان استى. ال 2020 -جىلى بۇل ەسەپ 59 پايىزدى كورسەتىپ، بيىل 63,3 پايىزعا جەتتى. جالپى تاياۋ جىلدارى قالالىقتار قاتارى كوبەيە بەرەدى دەگەن بولجام بار. وسى ورايدا ۇكىمەت قاجەتتى ينفراقۇرىلىمدى قۇرۋعا كۇش سالىپ وتىر.
24.kz