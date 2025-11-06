ەلىمىزدە فونوگرامماعا تىيىم سالۋ نورماسى قاي جاعدايدا قولدانىلادى
استانا. KAZINFORM - ق ر مادەنيەت جانە اقپارات ۆيتسە-ءمينيسترى ايبەك سىدىقوۆ كونسەرتتەردە فونوگرامماعا تىيىم سالۋ نورماسىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- داۋىستىق (ۆوكالدىق) فونوگراممالارعا شەكتەۋ قويۋ جوسپارلانعان. جالپى، فونوگراممانىڭ اۋقىمى ۇلكەن. بۇل زاڭدى پارلامەنتتە پىسىقتاۋ بارىسىندا تەك داۋىستىق (ۆوكالدىق) فونوگراممالارعا تىيىم سالۋدى قاراستىردىق. اتاپ ايتقاندا، وسى نورما كونتسەرتتىك ويىن-ساۋىق مادەني- بۇقارالىق ءىس-شارالارعا قاتىستى، ياعني 200 كورەرمەننەن استام ءىس-شارالاردا فونوگرامما پايدالانۋعا تىيىم سالىنادى، - دەدى ا. سىدىقوۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
سونىمەن قاتار ول كونتسەرتتىك ويىن-ساۋىق مادەني-بۇقارالىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋگە بەيىمدەلمەگەن ورىندار بار ەكەنىن ايتتى. وسى ورايدا كوشەلەر مەن الاڭداردا، يپپودروم سياقتى نىسانداردا فونوگرامماعا تىيىم سالىنبايدى. ءبىراق، وسىعان قاتىستى ۇيىمداستىرۋشىلار ءتيىستى حابارلاما جاساۋعا مىندەتتەلەدى.
- مۇنىمەن قوسا، تەليەۆيزيالىق جازبالار كەزىندە فونوگرامماعا رۇقسات بەرىلەدى. اتاپ ايتقاندا، بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا سەناتورلار قۇجاتتىڭ جەكەلەگەن باپتارىن جاڭا رەداكسيادا ۇسىنىپ، ونى ماجىلىسكە قايتاردى. بۇل تۇرعىدا ءماجىلىس دەپۋتاتتارى ۇسىنعان نورمالارعا رەداكسيالىق سيپاتتاعى تولىقتىرۋ ەنگىزىلدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ايتا كەتەيىك، سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا ا. سىدىقوۆ فونوگرامماعا تىيىم سالۋ ماقساتىندا اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسكە جاڭا نورما ەنگىزىلىپ جاتقانىن ءمالىم ەتتى. بۇل رەتتە، 1 مىڭ ا ە ك-كە دەيىن ايىپپۇل سالۋ ەسكەرىلمەك. وسى تىيىمدى جۇزەگە اسىرۋدى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار قاداعالايدى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، سەنات فونوگراممانى پايدالانۋدى شەكتەۋ تۋرالى زاڭدى ماجىلىسكە قايتاردى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ