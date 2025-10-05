ەلىمىزدە ۋ ە ف ا ستاندارتى بويىنشا سالىنعان ءۇشىنشى ستاديون اشىلدى
استانا. KAZINFORM - ەربول مىرزابوسىنوۆ قىزىلوردا قالاسىندا 11 مىڭ ورىندىق كوپسالالى ستاديوننىڭ سالتاناتتى اشىلۋىنا قاتىستى. بۇل تۋرالى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
ءىس-شاراعا سونداي-اق قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى مارات وماروۆ پەن قىزىلوردا وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرلىبەك نالىبايەۆ قاتىستى. سپورت نىسانىنىڭ جالپى اۋماعى 20 مىڭ شارشى مەتردەن اسادى. كەشەندە بوكس، كۇرەس، سپورتتىق گيمناستيكا، تاەكۆوندو، اۋىر اتلەتيكاعا ارنالعان زالدار بار. سونىمەن قاتار ورتالىقتا ەرەكشە قاجەتتىلىگى بار جاندار ءۇشىن دە قولايلى جاعداي قاراستىرىلعان.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس ەلىمىزدە سپورت ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باعىتىندا اۋقىمدى جۇمىستار اتقارىلىپ جاتىر. بيىل جىل باسىنان بەرى ەلىمىزدىڭ 14 وڭىرىندە 32 سپورت نىسانى پايدالانۋعا بەرىلدى. جىل سوڭىنا دەيىن تاعى 70 نىساننىڭ قۇرىلىسى اياقتالادى دەپ جوسپارلانۋدا. «قايسار ارەنا» ستاديونى - قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسىمەن جۇزەگە اسقان ەڭ ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردىڭ ءبىرى. بۇل كەشەن ءىرى حالىقارالىق جارىستار مەن مادەني-سپورتتىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ەربول مىرزابوسىنوۆ.
ستاديون ۋ ە ف ا- نىڭ 4-ساناتىنا تولىق سايكەس كەلەدى. فۋتبول الاڭى زاماناۋي جاساندى كوگالمەن جابدىقتالىپ، جارىقتاندىرۋ جۇيەسى دە ۋ ە ف ا تالاپتارىنا ساي جاسالعان. ايتا كەتەيىك، بيىل قىركۇيەكتە تۇركىستان قالاسىندا ورتالىق ازيادا تەڭدەسى جوق ەسكەك ەسۋ ارناسىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالدى. مۇندا حالىقارالىق دەڭگەيدەگى جارىستاردى قابىلداۋعا تولىق مۇمكىندىك بار. سونداي- اق جىل سوڭىنا دەيىن سپورت كوللەدجىنەن باستاپ دوكتورانتۋراعا دەيىن ۇزدىكسىز ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن قامتاماسىز ەتەتىن ۇلتتىق سپورت ۋنيۆەرسيتەتى ىسكە قوسىلادى. ۋنيۆەرسيتەت ينفراقۇرىلىمىنا ستاديون، جابىق جەڭىل اتلەتيكا مانەجى، وليمپيادالىق باسسەين، سپورت كەشەنى، عىلىمي- زەرتتەۋ جانە مەديتسينالىق- وڭالتۋ ورتالىقتارى كىرەدى. ەل استاناسىندا ق. مۇڭايتپاسوۆ اتىنداعى جاڭا ستاديون سالىنىپ جاتىر.
سپورت نىسانى 2026 -جىلى پايدالانۋعا بەرىلەدى. كەشەن جىل بويى وقۋ- جاتتىعۋ جۇمىستارىنا ارنالعان. 2024 -جىلعى دەرەكتەرگە سايكەس، ەلىمىزدە حالىقتىڭ %40- دان استامى تۇراقتى تۇردە سپورتپەن شۇعىلدانادى. حالىقتىڭ سپورت ينفراقۇرىلىمىمەن قامتىلۋ دەڭگەيى (ءار 1000 ادامعا شاققاندا) %55- دان اسقان. الداعى جىلدارى وتانداستارىمىزدىڭ سالاماتتى ءومىر سالتىنا قىزىعۋشىلىعىن جانە زاماناۋي سپورت نىساندارىنا سۇرانىسىن ەسكەرە وتىرىپ، بۇل كورسەتكىشتى 2029 -جىلعا قاراي %65- عا جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ فۋتبول كلۋبتارىنداعى لەگيونەرلەردى قىسقارتۋعا شاماسى جەتپەي وتىر.