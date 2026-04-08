ەلىمىزدە پەداگوگتەردىڭ 81 پايىزى - ايەلدەر
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا «ب ۇ ۇ- ايەلدەر» قۇرىلىمىنىڭ ورتالىق ازيا بويىنشا ۇيلەستىرۋ كەڭسەسىنىڭ باسشىسى ءارى قازاقستانداعى ەلدىك كەڭسە وكىلى دجەرەن گيۋۆەن گيۋرەسپەن رەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى.
باسقوسۋعا «ب ۇ ۇ- ايەلدەر» قۇرىلىمىنىڭ قازاقستانداعى باعدارلامالار باسشىسى دينا امريشەۆا دا قاتىستى. تاراپتار ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ىرگەلى رەفورمالاردى جانە بالا قۇقىقتارىن قورعاۋ تاقىرىبىن تالقىلادى.
جيىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسىمەن سالىنعان «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسىنىڭ ناتيجەلەرى تۋرالى ايتىلدى. بۇگىنگى تاڭدا ەلىمىزدە 217 زاماناۋي مەكتەپ پايدالانۋعا بەرىلسە، ونىڭ 84 ى اۋىلدىق جەرلەردە بوي كوتەرگەن. مينيستر بۇل قادام اۋىل مەن قالا اراسىنداعى ءبىلىم ساپاسىنىڭ تەڭسىزدىگىن جويۋعا جانە شالعاي ەلدى مەكەندەردە حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي ءبىلىم وشاقتارىنىڭ سالىنۋىنا مۇمكىندىك بەرگەنىن ايتا كەلە، وقۋشىلاردىڭ ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگىن تەڭەستىرۋ - ەلىمىزدەگى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ باسىم باعىتى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىندە ەلىمىزدە پەداگوگتەردىڭ 81 پايىزى - ايەلدەر. TALIS-2024 حالىقارالىق زەرتتەۋىنىڭ قورىتىندىلارى وتاندىق ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى وڭ ناتيجەلەردى كورسەتتى. سوڭعى جىلدارى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسىمەن جۇزەگە اسىرىلعان ىرگەلى رەفورمالاردىڭ ارقاسىندا مۇعالىمدەردىڭ 95 پايىزى ءوز جۇمىسىنا كوڭىلى تولاتىنىن، ال 80 پايىزى كاسىبي تاڭداۋ مۇمكىندىگى قايتا بەرىلسە، تاعى دا وسى ماماندىقتى تاڭدايتىنىن بىلدىرگەن. بۇل كورسەتكىشتەر مۇعالىم مارتەبەسىن كوتەرۋگە باعىتتالعان پرەزيدەنتتىڭ ىرگەلى رەفورمالارىنىڭ تيىمدىلىگىن كورسەتەدى، - دەدى ءبىلىم سالاسىنداعى كادرلىق الەۋەتتىڭ دامۋىنا توقتالعان جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
بالالاردىڭ قۇقىقتىق ساۋاتى مەن قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا مينيسترلىك 10 ماڭىزدى زاڭدى ىلگەرىلەتتى. اتاپ ايتقاندا، زورلىق-زومبىلىققا «نولدىك توزىمدىلىك» ءپرينتسيپى ەنگىزىلىپ، كامەلەتكە تولماعاندارعا قارسى قىلمىستار ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك كۇشەيتىلدى. 2025 -جىلعى زاڭنامالىق جاڭارتۋلار اياسىندا قورعانشىلىق تالاپتار كۇشەيىپ، بالا قۇقىقتارىن قورعاۋ بويىنشا وڭىرلىك ورگانداردىڭ فۋنكتسيالارى كەڭەيتىلدى جانە مەملەكەتتىك باقىلاۋدىڭ جاڭا تەتىكتەرى بەكىتىلدى.
ءوز كەزەگىندە دجەرەن گيۋۆەن گيۋرەس قازاقستاننىڭ گەندەرلىك ساياسات پەن ءبىلىم بەرۋدەگى جەتىستىكتەرىن جوعارى باعالاپ، مينيسترلىكتى بىرنەشە باعىت بويىنشا سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا شاقىردى. كەزدەسۋ سوڭىندا جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايەلدەر قاۋىمىن قولداۋعا باعىتتالعان ساياساتىنىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتىپ، مارتەبەلى مەيمانعا قازاقستاننىڭ ساياساتتاعى ايەلدەرى تۋرالى كىتاپتى تارتۋ ەتتى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان ءبىرقاتار دامىعان ەلدەن وزىپ، الەمدىك ءبىلىم بەرۋ رەيتينگىندە توپ-20-عا ەندى.