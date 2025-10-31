ەلىمىزدە ەڭ ءىرى قانت زاۋىتى سالىنىپ، 450 تۇراقتى جۇمىس ورنى اشىلادى
استانا. KAZINFORM - ۆيتسە-پرەمەر - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين Al Khaleej Sugar كومپانياسىنىڭ پرەزيدەنتى ال عۋرەير دجامالمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا ەلىمىزدەگى ەڭ ءىرى قانت زاۋىتىن سالۋ جوباسىن جۇزەگە اسىرۋدىڭ دايىندىق بارىسى قارالدى. ول ءۇشىن «الاتاۋ» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىنا كىرەتىن قونايەۆ قالاسى اۋماعىنان 1000 گەكتار جەر بولىنگەن. قازىرگى ۋاقىتتا ينفراقۇرىلىم ماسەلەسىنە باسا كوڭىل ءبولىنىپ، گاز جانە ەلەكتر جۇيەسىن تارتۋ بويىنشا جۇمىستار قولعا الىنۋدا.
سونىمەن قاتار شيكىزاتتىق بازانى قامتاماسىز ەتۋ دە باستى نازاردا. جوبانىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى اياسىندا قانت قىزىلشاسىن ءوسىرۋ ءۇشىن 65 مىڭ گەكتار جەر بەلگىلەندى، الداعى ۋاقىتتا كەڭەيتۋ جوسپارلانعان. بۇگىندە جەردى بەكىتۋ جانە سۋارۋ جۇيەسىنە دايىنداۋ بويىنشا قاجەتتى راسىمدەر جۇرگىزىلۋدە. سۋ ينفراقۇرىلىمىن جولعا قويۋ ءۇشىن حالىقارالىق قارجىلاندىرۋ تەتىگىن تارتۋ جوسپارلانىپ وتىر. وڭىردەگى شارۋالار بولاشاق زاۋىتتىڭ تالابىنا ساي بولۋ ماقساتىندا 100 مىڭ گەكتار جەرگە قىزىلشا ەگۋگە دايىن ەكەندىكتەرىن راستادى.
تاراپتار جوبانى ىسكە اسىرۋدىڭ قىر-سىرىن جان-جاقتى تالقىلاپ، قۇرىلىس جۇمىسىن نەعۇرلىم تەزىرەك باستاۋعا ىنتالى ەكەنىن تانىتتى. ءتيىستى مەملەكەتتىك قۇرىلىمدارعا قاتىستى جۇمىستاردى ۇيلەستىرۋ جانە جەدەل شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن جۇمىس توبىن قۇرۋ ۇسىنىلدى. اراب ەلى تاراپى مەردىگەرلىك EPC- كەلىسىمشارت جاساۋعا دا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى، بۇل جىلدام ىسكە كىرىسۋگە جول اشادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستانداعى ەڭ ءىرى قانت زاۋىتىن سالۋ جونىندەگى ينۆەستيتسيالىق جوبانى «QazaqArab Sugar» ج ش س جۇزەگە اسىرماق. جوبانىڭ جىلدىق دايىن ءونىم قۋاتى - 500 مىڭ توننا. جالپى قۇنى - 313,6 ميلليارد تەڭگە. جوبانى ىسكە اسىرۋ مەرزىمى - 2025-2028-جىلدار. 450 تۇراقتى جۇمىس ورنى قۇرىلاتىن بولادى.