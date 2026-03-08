ەلىمىزدە عىلىمي دارەجەسى بار ازاماتتاردىڭ قانشاسى ايەل
استانا. KAZINFORM – ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى ايەلدەردى بۇگىنگى حالىقارالىق مەرەكەمەن قۇتتىقتاپ، وسى سالاداعى ايەلدەردىڭ ۇلەسى تۋرالى مالىمەتتەردى جاريالادى.
مينيسترلىك دەرەكتەرىنە قاراعاندا، بۇگىندە ايەلدەر قازاقستاننىڭ عىلىمي الەۋەتىن قالىپتاستىرۋدا شەشۋشى ءرول اتقارىپ وتىر. ەلدە ماگيستر، PhD دوكتورى، بەيىنى بويىنشا دوكتور، عىلىم كانديداتى نەمەسە عىلىم دوكتورى عىلىمي دارەجەسىنە يە 120896 ازامات بار. سونىڭ 62433 ءى، ياعني 51,6 پايىزى - ايەلدەر.
- بۇل - عىلىم مەن ءبىلىم سالاسىندا ايەلدەردىڭ ورنى ايقىن ءارى بەرىك ەكەنىن كورسەتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونداي-اق وندا جوعارى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە دە ايەلدەر جەتەكشى ورىندارعا نىق ورنالاسقانى ايتىلعان.
پروفەسسور-وقىتۋشىلار قۇرامىنداعى ايەلدەردىڭ ۇلەسى 65,7 پايىزدى قۇرايدى. ياعني، ايەلدەر مىڭداعان ستۋدەنتتىڭ كاسىبي قالىپتاسۋىنا، ازاماتتىق كوزقاراسىنىڭ ورنىعۋىنا تىكەلەي ىقپال ەتىپ وتىر.
سونىمەن قاتار ەلىمىزدە عىلىمي زەرتتەۋلەرمەن اينالىساتىن 12893 ايەل بار. بۇل عىلىمي قىزمەتكەرلەردىڭ جالپى سانىنىڭ 56 پايىزىنا تەڭ. ايەل زەرتتەۋشىلەردىڭ جالپى زەرتتەۋشىلەر سانىنداعى ۇلەسى 55,7 پايىزدى قۇرايدى. ولار ىرگەلى زەرتتەۋلەردەن باستاپ قولدانبالى جانە ءپانارالىق جوبالارعا دەيىنگى ءتۇرلى عىلىمي باعىتتاردا تابىستى ەڭبەك ەتىپ كەلەدى.
جاراتىلىس تانۋ عىلىمدارىندا 3625 ايەل ەڭبەك ەتسە، ينجەنەرلىك ازىرلەمەلەر مەن تەحنولوگيالار سالاسىندا – 2625، گۋمانيتارلىق عىلىمداردا - 2471 زەرتتەۋشى قىزمەت اتقارادى. اسىرەسە گۋمانيتارلىق جانە الەۋمەتتىك عىلىمداردا ايەلدەردىڭ ۇلەسى 65 پايىزعا جەتەدى. بۇل كورسەتكىشتەر عىلىم كەڭىستىگىندەگى ايەلدەردىڭ بەلسەندى ءارى اۋقىمدى ۇلەسىن ايقىن دالەلدەيدى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن پرەزيدەنت قازاقستاندىق نازىك جانداردى حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.