ەلىمىزدە عىلىمدى قارجىلاندىرۋ 3,3 ەسەگە ءوستى - ساياسات نۇربەك
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت پرەزيدەنتتىڭ عىلىمدى ەلدىڭ ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ قوزعاۋشى كۇشىنە اينالدىرۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ورىنداۋدا. وسى باعىتتا عىلىمي قوعامداستىقتى قولداۋ بويىنشا جۇيەلى شارالار قابىلدانعان. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ءمالىم ەتتى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى جىلدارى عىلىمدى قارجىلاندىرۋ 3,3 ەسەگە ءوستى. بۇل 809 عالىمدى الەمنىڭ جەتەكشى عىلىمي ورتالىقتارىنا تاعىلىمداماعا جىبەرۋگە جانە ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازانى كەڭ كولەمدە جاڭارتۋعا مۇمكىندىك بەردى.
عىلىم سالاسىندا ءتيىمدى ەكوجۇيە قۇرۋ ءۇشىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ جانىنان ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسى مەن عىلىم جانە تەحنولوگيالار جونىندەگى ۇلتتىق كەڭەس قۇرىلدى. سونىمەن قاتار زەرتتەۋلەردى ەكونوميكانىڭ پراكتيكالىق قاجەتتىلىكتەرىنە باعىتتايتىن «عىلىم جانە تەحنولوگيالىق ساياسات تۋرالى» جاڭا زاڭ قابىلداندى.
عالىمداردى تىكەلەي قولداۋ شارالارى دا قاراستىرىلعان: ولاردىڭ جالاقىسى 18 پايىزعا ءوستى، عىلىمي اتاقتار ءۇشىن بەرىلەتىن ۇستەمەاقىلار ۇلعايدى.
عىلىم مەن ءوندىرىس بايلانىسىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر. عىلىمي ازىرلەمەلەرگە ينۆەستيتسيا سالاتىن بيزنەس ءۇشىن 150 پايىزدىق سالىق شەگەرىمى ەنگىزىلدى. ناقتى سەكتورمەن بىرلەسكەن جوبالاردىڭ ۇلەسىن 2025 -جىلى 20 پايىزعا جەتكىزۋ مىندەتى قويىلدى. بۇل شارالار عىلىمي جاڭالىقتاردى كوممەرتسيالاندىرۋعا جانە قازاقستاننىڭ تەحنولوگيالىق ەگەمەندىگىن نىعايتۋعا باعىتتالعان.
«ءبىزدىڭ بارلىق عالىمدار قازىر ءىرى كاسىپورىندارمەن تىعىز بايلانىستا جۇمىس ىستەيدى. وتكەن جىلى وسىنداي توعىز ارنايى كەزدەسۋ ءوتتى، وعان 400 دەن استام مامان قاتىستى. ناتيجەسىندە قازاقمىس، ERG، قازاتومونەركاسىپ، قارمەت، قازمىرىش سياقتى ءىرى كومپانيالاردىڭ ماماندارىمەن بىرلەسىپ 100 دەن استام عىلىمي ماسەلە ازىرلەنىپ، 10 عىلىمي تاپسىرما بەكىتىلدى»، - دەدى ساياسات نۇربەك.