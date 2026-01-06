ەلىمىزدە ءتولقۇجاتتى ونلاين قايتا شىعارۋ ىسكە قوسىلماق
استانا. KAZINFORM - بيىل ەلىمىزدە ءتولقۇجاتتى ونلاين فورماتتا قايتا شىعارۋ قىزمەتى ىسكە قوسىلماق. بۇل تۋرالى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى روستيسلاۆ كونياشكين ايتتى.
- بيىل بۇل قىزمەتتى كەڭەيتىپ، ىشكى ىستەر مينيسترلىگىمەن ءتولقۇجاتتى ونلاين فورماتتا قايتا شىعارۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەدى ءبىرىنشى ۆيتسە-مينيستر ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە.
ونىڭ ايتۋىنشا، العاشقى ۋاقىتتا قۇجاتتار قايتالاپ قانا شىعارىلادى.
- قازىرگى ۋاقىتتا قۇجاتتاردى ءبىرىنشى رەت شىعارۋ بارىنشا سەزىمتال ماسەلە. دۇرىسىندا ءدال سول ادام اتالعان قىزمەتتى الاتىندىعىنا سەنىمدى بولۋىمىز قاجەت. ويتكەنى، سۋرەتكە تۇسەدى، قولتاڭباسىن قالدىرادى، - دەدى ول.
روستيسلاۆ كونياشكين سيفرلىق سەرۆيستەردى ەنگىزۋ كەزەڭ-كەزەڭمەن جۇرەتىنىن ايتادى.
- ءبىز پروتسەستىڭ ازاماتتارعا ىڭعايلى، قاۋىپسىز ەكەنىنە جانە دە شىنىمەن دە تيىمدى جۇمىس ىستەيتىندىگىنە كوز جەتكىزىپ، سەنىمدى بولۋعا ءتيىسپىز، - دەدى ءبىرىنشى ۆيتسە-مينيستر.
ول ەلىمىزدە جۇرگىزۋشى كۋالىگىن ونلاين راسىمدەۋ جۇمىس ىستەپ تۇرعانىن، الداعى ۋاقىتتا بۇل قىزمەتتى تولىقتاي تسيفرلىق فورماتقا كوشىرۋ جوسپارلانعانىن اتاپ ءوتتى. بۇل رەتتە حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنا كەلىپ تە قىزمەت الۋعا مۇمكىندىك قالا بەرەدى.
بۇعان دەيىن حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارى سيفرلىق كەڭسەگە اينالاتىنىن جازعان ەدىك.