ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    ەلىمىزدە بارلانعان جەراستى سۋلارىنىڭ 3,5 پايىزى عانا پايدالانىلادى

    استانا. KAZINFORM- ەلىمىزدە ءارتۇرلى ماقساتتاعى جەراستى سۋلارىنىڭ 4803 كەنى بار. بۇل تۋرالى سەنات دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.

    Қазақстан аумағында 700-ден астам бұлақ бары анықталды
    Фото: Су ресурстары және ирригация министрлігі

    - سۋ قاۋىپسىزدىگى جانە جەراستى سۋلارىن شارۋاشىلىق اينالىمعا ءتيىمدى تارتۋ ماسەلەلەرى ۇكىمەتتىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا. بۇل باعىتتاعى جۇمىس قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا سۋ كودەكسى، سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ جۇيەسىن 2030 -جىلعا دەيىن دامىتۋ تۇجىرىمداماسى اياسىندا جۇرگىزىلۋدە، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى جاۋابىندا.

    ونىڭ دەرەگىنشە، بۇگىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا ءارتۇرلى ماقساتتاعى جەراستى سۋلارىنىڭ 4803 كەن ورنى بارلانعان.

    - بەكىتىلگەن پايدالانۋ قورلارى تاۋلىگىنە 43,2 ميلليون تەكشە مەتر. بۇل رەتتە بارلانعان رەسۋرستاردىڭ شامامەن 3,5 پايىزى عانا ءىس جۇزىندە پايدالانىلىپ وتىر. بارلىق قور پايدالانۋعا دايىن جانە تابيعي جولمەن تولىقتىرىلىپ وتىرادى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.

    ايتا كەتەيىك، سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى 2027 -جىلعا دەيىن اقمولا، باتىس قازاقستان، قوستاناي، جەتىسۋ مەن ۇلىتاۋ وبلىستارىندا جەراستى سۋىنىڭ جاڭا كوزدەرىن انىقتاۋ بويىنشا كەشەندى ىزدەستىرۋ- بارلاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.

    Бақытжол Кәкеш
