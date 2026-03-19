ەلىمىزدە بارلانعان جەراستى سۋلارىنىڭ 3,5 پايىزى عانا پايدالانىلادى
استانا. KAZINFORM- ەلىمىزدە ءارتۇرلى ماقساتتاعى جەراستى سۋلارىنىڭ 4803 كەنى بار. بۇل تۋرالى سەنات دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- سۋ قاۋىپسىزدىگى جانە جەراستى سۋلارىن شارۋاشىلىق اينالىمعا ءتيىمدى تارتۋ ماسەلەلەرى ۇكىمەتتىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا. بۇل باعىتتاعى جۇمىس قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا سۋ كودەكسى، سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ جۇيەسىن 2030 -جىلعا دەيىن دامىتۋ تۇجىرىمداماسى اياسىندا جۇرگىزىلۋدە، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى جاۋابىندا.
ونىڭ دەرەگىنشە، بۇگىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا ءارتۇرلى ماقساتتاعى جەراستى سۋلارىنىڭ 4803 كەن ورنى بارلانعان.
- بەكىتىلگەن پايدالانۋ قورلارى تاۋلىگىنە 43,2 ميلليون تەكشە مەتر. بۇل رەتتە بارلانعان رەسۋرستاردىڭ شامامەن 3,5 پايىزى عانا ءىس جۇزىندە پايدالانىلىپ وتىر. بارلىق قور پايدالانۋعا دايىن جانە تابيعي جولمەن تولىقتىرىلىپ وتىرادى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى 2027 -جىلعا دەيىن اقمولا، باتىس قازاقستان، قوستاناي، جەتىسۋ مەن ۇلىتاۋ وبلىستارىندا جەراستى سۋىنىڭ جاڭا كوزدەرىن انىقتاۋ بويىنشا كەشەندى ىزدەستىرۋ- بارلاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
مارلان جيەمباي