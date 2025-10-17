20:26, 17 - قازان 2025 | GMT +5
ەلىمىزدە اقىلى جولمەن ءجۇرۋ كورسەتكىشى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى
استانا. قازاقپارات - جىل باسىنان ەلدەگى اۆتوباندارمەن 54 ميلليوننان استام كولىك جۇرگەن. «قازاۆتوجول» كومپانياسىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەڭ تانىمال باعىتتار قاتارىندا الماتى -قونايەۆ.
شىمكەنت-وزبەكستان شەكاراسى، شىمكەنت - تاراز باعىتى مەن تاراز - قاينار، شىمكەنت - قىزىلوردا جولدارى تۇر.
وتكەن جىلى اقىلى جولداردان قازىناعا 48 ميلليارد تەڭگە ءتۇستى. بيىل بۇل قارجى كولەمى ەكى ەسەگە ۇلعايىپ، 100 ميلليارد تەڭگەگە جەتەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر. تراسسالاردى كۇتىپ ۇستاۋ، تازالاۋ جۇمىستارى مەن قىزمەت كورسەتۋگە شامامەن 60 ميلليارد تەڭگە ءبولۋ قاراستىرىلعان.