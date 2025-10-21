ەلىمىزدە العاش رەت قازاق ءتىلدى موبيلدى ويىن ىسكە قوسىلدى
استانا. قازاقپارات - قازاق ءتىلىن جاساندى ينتەللەكتىڭ كومەگىمەن ۇيرەنۋگە بولادى. العاش رەت ەلىمىزدە قازاق ءتىلدى موبيلدى ويىن ىسكە قوسىلدى. Steppe Games دەپ اتالاتىن بالالارعا ارنالعان ويىن الاڭىندا ءتىل ۇيرەنۋمەن قاتار ۇلتتىق اس-اۋقاتتىڭ تۇرىمەن تانىسادى.
دەمەك، جەتكىنشەكتەر ويناپ ءجۇرىپ، ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى بويىنا سىڭىرە الادى. قازاق بالاسى زامانا كوشىنە ىلەسىپ-اق كەلەدى. جاساندى ينتەللەكتى كۇن ساناپ دامىعاندا، بالالارعا دا ويلى ويىن قاجەت بولدى. بۇل ولقىلىقتىڭ دا ورنى تولدى. تەلەفونعا تەلمىرگەن جەتكىنشەك ەندى اقىل مەن ويدىڭ ويىنىنا ىلەسە الادى. ستەپ گەيمس جوباسى ارقىلى بالانىڭ قيالىنا قانات بىتەدى. ءتىپتى، بالا سمارتفونداعى قوسىمشا ارقىلى باۋىرساق ءپىسىرىپ، لاڭگى تەبۋدى ۇيرەنەدى. مىنە، وسى ارقىلى ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى بويىنا سىڭىرەدى دەيدى جوبا ازىرلەۋشىلەرى.
ماقپال جۇماباي، ش. شاياحمەتوۆ اتىنداعى «ءتىل-قازىنا» ۇلتتىق عىلىمي-پراكتيكالىق ورتالىعىنىڭ باس ديرەكتورى:
- ءبىزدىڭ كەيىپكەرلەرىمىز بارلىق تاپسىرمالاردى ءوزى ورىنداۋى كەرەك. ياعني ءبىرىنشى كەزەڭدە ول ساداق اتۋى كەرەك. ەگەر ساداق اتا الماسا كەلەسى كەزەڭگە وتە المايدى. بۇل ارقىلى ءبىز ۇلتتىق ويىنداردى ۇيرەتەمىز. ءبىر كەزەڭدە ول ۇلتتىق تاعامدى مىسالى باۋىرساق قالاي پىسىرىلەدى سونى ۇيرەنەدى. سونىمەن قاتار، اسىق اتىپ، لاڭگى تەبەدى. وعان قوسا بوزوق سياقتى تاريحي ەسكەرتكىشتەرمەن تانىسادى. بۇل ويىن تەك قازاق ءتىلىن ۇيرەتۋمەن شەكتەلمەيدى ول سالت- ءداستۇر، تاريحي ەسكەرتكىشتەردى تانىتۋ، ۇلتتىق سانانى دامىتۋ باعىتىندا ۇلكەن مۇمكىندىكتەرى بار جوبا.
ۇلتتىق جوبا - تەحنولوگيا مەن ءداستۇردىڭ ۇيلەسكەن ۇلگىسى. جوبا ازىرلەۋشىلەر وعان شامامەن ەكى جىلعا جۋىق ۋاقىتىن سارپ ەتكەن. ويىندى IT ماماندارمەن قاتار، لينگۆيستەر بىرلەسىپ جاساپ شىقتى. Steppe Games - تەك ءتىل ۇيرەتۋ قۇرالى ەمەس، دۇنيەتانىمدى، ۇلتتىق قۇندىلىقتى تانىتاتىن جوبا. بالالار ويناپ وتىرىپ، قازاقشا سوزدىك قورىن تولىقتىرادى. ماسەلەن، بۇگىندە الەمدە 2 ميللياردتان استام ادام سمارتفون ارقىلى ويىن وينايدى. ونىڭ ءاربىر ءتورتىنشىسى بالا. زاماناۋي زەرتتەۋلەر وسىنى كورسەتىپ وتىر. ال بالالارعا پايدالى كونتەنتتىڭ كوپ بولعانى ابزال.
دينارا رينات قىزى، ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ۆيتسە-ءمينيسترى:
- جاستار اراسىندا جاساندى ينتەلەكتىگە دەگەن قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتقانى قۋانتادى. ج ي قۇرالدارىن باسقارۋدى يگەرىپ، ارنايى كۋرستان وتكەن ستۋدەنتتەر كوپ. وسىنداي ىنتالى جاستاردىڭ ارقاسىندا زاماناۋي تەحنولوگيا ىلگەرلەي بەرمەك. بالالارعا ءتىل ۇيرەتەتىن ويىندى دا زەردەلى جاستار جاساپ شىعاردى. قازىردە جاساندى ينتەلەكت ارقىلى ويىندى جەتىلدىرە تۇسكىمىز كەلەدى.
ويىنداعى جوبا كەيىپكەرلەرى ارمان مەن ايشا زامانداستارىنا ءبىلىم ءنارىن قازاق تىلىندە ۇيرەتەدى. ويىن كارتاسى قازاقستاننىڭ ناقتى گەوگرافيالىق بەينەسىنە نەگىزدەلگەن.
مەيىرجان اۋەلحان ۇلى، جاساندى ينتەللەكت جونىندەگى ساراپشى:
- ج ي ول ءبىر قاتىپ قالعان، ەسكىدەن قالعان دۇنيە ەمەس. ول جاڭا دۇنيە. ياعني جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ستارتاپتار وتە كوپ. جانە وسى ستارتاپتارعا ءبىزدىڭ مينيسترلىك وتە جاقسى جاعداي جاساۋ كەرەك دەگەن ويدامىن.
ج ي قازىر بۇكىل الەمدە وتە جوعارى دەڭگەيدە دامىپ، ەكونوميكانىڭ قوزعاۋشى كۇشىنە اينالىپ وتىر. بۇگىندە سيفرلىق ءداۋىردىڭ جەتەگىنە ەرگەن جۇرتتىڭ تالابى جوعارى. سەبەبى قازىر الەمدە كونتەنت ءۇشىن باسەكە قىزۋ. ءبىزدىڭ جاستار دا جاساندى ينتەللەكتىگە نەگىزدەلگەن جوبالاردىڭ سان ءتۇرىن جاسادى. ماسەلەن، وتاندىق IT ماماندار جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن ۆيدەو مەن سۋرەتتىڭ انيماتسياسىن جاسايتىن وتاندىق پلاتفورما ويلاپ تاپتى. حيگسۆيلد ەي- اي ستارتابى جاقىندا 1 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا باعالاندى. وسىلايشا وتاندىق ءونىم تۇڭعىش Unicorn دەڭگەيىنە جەتكەن. بۇگىندە بۇل پلاتفورماعا الەم بويىنشا سۇرانىس كوبەيگەن.
