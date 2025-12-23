ەلىمىزدە 33 شەتەلدىك ج و و- نىڭ فيليالدارى بار
استانا. قازاقپارات - ازياداعى ەڭ ۇزدىك 100 ۋنيۆەرسيتەتتىڭ ۇشەۋى قازاقستاندا. QS Quacquarelli Symonds حالىقارالىق تالداۋ اگەنتتىگى ازيا ايماعىنداعى وزىق وقۋ ورىندارىنىڭ رەيتينگىسىن جاريالادى.
وعان 25 ەلدەن 1529 ءبىلىم مەكەمەسى ەنگەن. تىزىمدە وتاندىق 44 ۋنيۆەرسيتەت بار. اتاپ ايتساق، نازاربايەۆ، الماتى مەنەدجمەنت، مۇحامەدجان تىنىشبايەۆ اتىنداعى ALT سەكىلدى ۋنيۆەرسيتەتتەر بار. ال ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى، ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى، Satbayev University ۋنيۆەرسيتەتتەرى ۇزدىك جۇزدىككە كىرەدى.
باس-اياعى ەلدە 112 جوعارى وقۋ ورىنى بار. سونداي-اق 33 شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ فيليالدارى جۇمىس ىستەيدى. ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى - 38 -ورىن، ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى - 61 ورىن، قانىش ساتپايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى 79 -ورىن.
اسەت دارىمبەك، ق ر ع ج ب م جوعارى ءبىلىمدى ينتەرناتسيولاندىرۋ باسقارماسىنىڭ باس ساراپشىسى:
- جالپى قازاقستانداعى تاپشى ماماندىقتار بويىنشا اشىلۋدا. ءبىزدىڭ نەگىزگى بەرەتىن باسىمدىعىمىز وسى. ونىڭ ىشىندە مىسالى جاسىل سۋتەگىن ءوندىرۋ، اتوم ونەركاسىبى، سۋ شارۋاشىلىعى، داتاساينەس، ج ي سەكىلدى سوڭعى كەزدەردەگى تاپشى ماماندىقتار اشىلۋدا فيليالداردا.
24.kz