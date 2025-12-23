ق ز
    19:41, 23 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ەلىمىزدە 33 شەتەلدىك ج و و- نىڭ فيليالدارى بار

    استانا. قازاقپارات - ازياداعى ەڭ ۇزدىك 100 ۋنيۆەرسيتەتتىڭ ۇشەۋى قازاقستاندا. QS Quacquarelli Symonds حالىقارالىق تالداۋ اگەنتتىگى ازيا ايماعىنداعى وزىق وقۋ ورىندارىنىڭ رەيتينگىسىن جاريالادى.

    Алматы КазНУ им. Аль- Фараби Әл- Фараби ат. ҚазҰҮ
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

     وعان 25 ەلدەن 1529 ءبىلىم مەكەمەسى ەنگەن. تىزىمدە وتاندىق 44 ۋنيۆەرسيتەت بار. اتاپ ايتساق، نازاربايەۆ، الماتى مەنەدجمەنت، مۇحامەدجان تىنىشبايەۆ اتىنداعى ALT سەكىلدى ۋنيۆەرسيتەتتەر بار. ال ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى، ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى، Satbayev University ۋنيۆەرسيتەتتەرى ۇزدىك جۇزدىككە كىرەدى.

    باس-اياعى ەلدە 112 جوعارى وقۋ ورىنى بار. سونداي-اق 33 شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ فيليالدارى جۇمىس ىستەيدى. ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى - 38 -ورىن، ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى - 61 ورىن، قانىش ساتپايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى 79 -ورىن.

     اسەت دارىمبەك، ق ر ع ج ب م جوعارى ءبىلىمدى ينتەرناتسيولاندىرۋ باسقارماسىنىڭ باس ساراپشىسى:

     - جالپى قازاقستانداعى تاپشى ماماندىقتار بويىنشا اشىلۋدا. ءبىزدىڭ نەگىزگى بەرەتىن باسىمدىعىمىز وسى. ونىڭ ىشىندە مىسالى جاسىل سۋتەگىن ءوندىرۋ، اتوم ونەركاسىبى، سۋ شارۋاشىلىعى، داتاساينەس، ج ي سەكىلدى سوڭعى كەزدەردەگى تاپشى ماماندىقتار اشىلۋدا فيليالداردا.

     24.kz 

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
