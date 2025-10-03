ەلىمىزدە 2,5 ميلليون زەينەتكەر بار
استانا. قازاقپارات - قازىر ەلىمىزدە زەينەتكەرلىك جاسىنا جەتكەن 2 جارىم ميلليوننان استام ادام بار. بيىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ ىنتىماقتى زەينەتاقى 8 جارىم پايىزعا ءوستى. بازالىق زەينەتاقى مولشەرى دە ءسال كوتەرىلدى. 1-قازان - حالىقارالىق قارتتار كۇنىنە وراي ەڭبەك مينيسترلىگى وسىنداي دەرەكتەرمەن ءبولىستى.
1- تامىزداعى جاعداي بويىنشا، زەينەتاقى تولەمدەرىنە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن 2 جارىم تريلليون تەڭگەگە جۋىق قاراجات بولىنگەن. ونىڭ ىشىندە بازالىق زەينەتاقىعا - 793 ميلليارد تەڭگە، ىنتىماقتى زەينەتاقىعا - 1 تريلليون 658 ميلليارد تەڭگەدەن استام باعىتتالدى.
بۇگىنە ەلدەگى ورتاشا جيىنتىق زەينەتاقىنىڭ مولشەرى - 143097 تەڭگەنى قۇرايدى. وڭىرلەردە 127 «بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىقتارى» جۇمىس ىستەپ تۇر. بيىل ولاردىڭ قىزمەتىنە جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەردەن 7 جارىم ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان.
زەينەتكەر سانى - 2,5 ميلليوننان استام
ىنتىماقتى زەينەتاقى - %8,5
زەينەتاقى تولەندى - ₸ 2 تريلليون 451,4 ميلليارد
بازالىق زەينەتاقى - ₸ 793 ميلليارد
ىنتىماقتى زەينەتاقى - ₸ 1 تريلليون 658,4 ميلليارد
ورتاشا جيىنتىق زەينەتاقى - ₸ 143097
«بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعى» - 127
انەل شەنەيەۆا، ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى باسقارماسىنىڭ باسشىسى:
- 2025 -جىلدىڭ 1- قىركۇيەگى بويىنشا بىزدە زەينەتاقىنىڭ ورتاشا مولشەرى 142 مىڭ 800 تەڭگەنى قۇرادى. ونىڭ ىشىندە ىنتىماقتىق زەينەتاقى مولشەرى 95300 تەڭگەنى قۇراسا، ال بازالىق زەينەتاقىنىڭ مولشەرى 47500 تەڭگەنى قۇرادى.
24.kz