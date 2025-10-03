ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:28, 03 - قازان 2025 | GMT +5

    ەلىمىزدە 2,5 ميلليون زەينەتكەر بار

    استانا. قازاقپارات - قازىر ەلىمىزدە زەينەتكەرلىك جاسىنا جەتكەن 2 جارىم ميلليوننان استام ادام بار. بيىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ ىنتىماقتى زەينەتاقى 8 جارىم پايىزعا ءوستى. بازالىق زەينەتاقى مولشەرى دە ءسال كوتەرىلدى. 1-قازان - حالىقارالىق قارتتار كۇنىنە وراي ەڭبەك مينيسترلىگى وسىنداي دەرەكتەرمەن ءبولىستى.

    қарттар
    Фото: pixabay.com

    1- تامىزداعى جاعداي بويىنشا، زەينەتاقى تولەمدەرىنە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن 2 جارىم تريلليون تەڭگەگە جۋىق قاراجات بولىنگەن. ونىڭ ىشىندە بازالىق زەينەتاقىعا - 793 ميلليارد تەڭگە، ىنتىماقتى زەينەتاقىعا - 1 تريلليون 658 ميلليارد تەڭگەدەن استام باعىتتالدى.

     بۇگىنە ەلدەگى ورتاشا جيىنتىق زەينەتاقىنىڭ مولشەرى - 143097 تەڭگەنى قۇرايدى. وڭىرلەردە 127 «بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىقتارى» جۇمىس ىستەپ تۇر. بيىل ولاردىڭ قىزمەتىنە جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەردەن 7 جارىم ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان.

    زەينەتكەر سانى - 2,5 ميلليوننان استام

    ىنتىماقتى زەينەتاقى - %8,5

    زەينەتاقى تولەندى - ₸ 2 تريلليون 451,4 ميلليارد

     بازالىق زەينەتاقى - ₸ 793 ميلليارد

     ىنتىماقتى زەينەتاقى - ₸ 1 تريلليون 658,4 ميلليارد

    ورتاشا جيىنتىق زەينەتاقى - ₸ 143097

    «بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعى» - 127

    انەل شەنەيەۆا، ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى باسقارماسىنىڭ باسشىسى:

     - 2025 -جىلدىڭ 1- قىركۇيەگى بويىنشا بىزدە زەينەتاقىنىڭ ورتاشا مولشەرى 142 مىڭ 800 تەڭگەنى قۇرادى. ونىڭ ىشىندە ىنتىماقتىق زەينەتاقى مولشەرى 95300 تەڭگەنى قۇراسا، ال بازالىق زەينەتاقىنىڭ مولشەرى 47500 تەڭگەنى قۇرادى.

     24.kz 

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار