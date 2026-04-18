ەلىمىزدە 2030 -جىلعا قاراي ج ي سالاسىندا 10000 مامان دايىنداۋ كوزدەلىپ وتىر - دوڭگەلەك ۇستەل
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى بۇگىن Astana Hub-تا حالىقارالىق IT- تالانتتار مەن «سيفرلىق كوشپەندىلەر» ءۇشىن قازاقستاندى دامىتۋدىڭ نەگىزگى تارتىلىس نۇكتەسى رەتىندەگى رولىنە ارنالعان دوڭگەلەك ۇستەل بارىسىندا ءمالىم بولدى.
ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، كەزدەسۋگە قاتىسۋشىلار، جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ باسشىلىعى، Astana Hub وكىلدەرى جانە IT- مامانداردىڭ وزدەرى، Digital Nomad Residency باعدارلاماسىنىڭ تيىمدىلىگىن جانە الەمدىك دەڭگەيدەگى كاسىبي ماماندار ءۇشىن بارىنشا قولايلى ەكوجۇيە قۇرۋ شارالارىن تالقىلادى.
بۇگىندە قازاقستان تەحنولوگيالار ەكسپورتى مەن جاساندى ينتەللەكىنى دامىتۋعا باعىتتالعان سيفرلىق ەلگە بەلسەندى تۇردە اينالىپ كەلەدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن 2025 -جىلعى قاڭتاردا ىسكە قوسىلعان Digital Nomad Residency باعدارلاماسى ەلىمىزدى جەتەكشى ايماقتىق IT-ورتالىقتاردىڭ بىرىنە اينالدىرۋ جونىندەگى ستراتەگيالىق مىندەتكە ماڭىزدى جاۋاپ بولدى.
پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ شەتەلدىك ساراپشىلاردى تارتۋ تەحنولوگيالىق پروگرەستىڭ قارقىنىنا تىكەلەي اسەر ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى: «ادامي كاپيتالدى دامىتۋ - بۇل قازاقستاننىڭ سيفرلىق حاب رەتىندە جاندانۋىنىڭ نەگىزى. ءبىز Digital Nomad مارتەبەسىن الۋ پروتسەسى تولىعىمەن سيفرلىق، اشىق جانە ەڭ باستىسى، جىلدام ءارى ىڭعايلى بولۋىنا ۇمتىلامىز. جوعارى بىلىكتى مامانداردىڭ كەلۋى - بۇل جاي عانا ستاتيستيكا ەمەس، بۇل حالىقارالىق تاجىريبە، جاڭا قۇزىرەتتەر مەن جاھاندىق نارىقتارمەن بايلانىس اعىنى. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - ءاربىر تالانتتى ايتيشنيك ءوز الەۋەتىن ءدال وسى جەردە ىسكە اسىرىپ، قازاقستاندىق ەكونوميكاعا ۇلەس قوسا الاتىن جاعداي جاساۋ».
قازىرگى ۋاقىتتا سيفرلىق كوشپەندىلەرگە ارنالعان باستامالار اياسىندا الەمنىڭ 30 ەلىنەن 700-دەن استام ءوتىنىم بەرىلدى، ال 120-دان استام مامان رەسمي مارتەبەنى ءساتتى العان.
پىكىرتالاس بارىسىندا Astana Hub وكىلدەرى الداعى ماقساتتاردى اتاپ ءوتتى: 2030 -جىلعا قاراي ج ي سالاسىندا 10000 مامان دايارلاۋ جانە IT- قىزمەتتەر ەكسپورتىن 5 ميلليارد دوللارعا دەيىن ۇلعايتۋ جوسپارلانۋدا. بۇل كورسەتكىشتەرگە قول جەتكىزۋ، جەرگىلىكتى تالانتتار مەن تارتىلعان ساراپشىلاردىڭ بەلسەندى ءوزارا تاجىريبە الماسۋى كەزىندە عانا مۇمكىن بولاتىن، جەدەل ارەكەت ەتۋدى تالاپ ەتەدى.
سونداي-اق، دوڭگەلەك ۇستەل بارىسىندا حالىقارالىق كومپانيالاردىڭ تاجىريبەلى ينجەنەرلەرى مەن اناليتيكتەرى قونىس اۋدارۋ كەزىندەگى تاجىريبەلەرىمەن ءبولىسىپ، سيفرلىق سەرۆيستەردى ودان ءارى جاقسارتۋ بويىنشا ۇسىنىستارىن ءبىلدىردى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا IT-قوعامداستىقتىڭ ناقتى قاجەتتىلىكتەرىنە قاراي اتالمىش باعدارلامانى بەيىمدەۋ ءۇشىن تۇراقتى جۇمىس توبى فورماتىندا جۇمىستى جالعاستىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن باعدارلامانى ىسكە اسىرۋ اياسىندا ءبىز Stanford University جانە UC Berkeley ديپلومدارى مەن كرەمني القابىندا جۇمىس تاجىريبەلەرى بار جوعارى بىلىكتى ماماندار - الان مەن ازيزا سالىموۆتەردىڭ كەيسىن جاريالاعان بولاتىنبىز. وتباسى ءومىر ءسۇرۋ جانە جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن قازاقستاندى تاڭداپ، ءوتىنىم بەرگەننەن باستاپ قاجەتتى قۇجاتتاردى العانعا دەيىنگى ۋاقىت نەبارى 20 كۇن ىشىندەگى مەرزىمدى قۇرادى، بۇل مەملەكەت قۇرعان سيفرلىق مەحانيزمدەردىڭ تيىمدىلىگىن راستايدى.
وسىعان دەيىن جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلاندىرۋ ماسەلەلەرى تالقىلانعان پىكىرسايىس باسەكەسى وتكەنى تۋرالى جازدىق.