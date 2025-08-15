ەلىمىز سپورتتىڭ نىسانا كوزدەۋ تۇرلەرىن دامىتۋعا بۇرىننان ەرەكشە ءمان بەرىپ كەلەدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق نىسانا كوزدەۋ فەدەراتسياسى (ISSF) جانە نىسانا كوزدەۋدەن ازيا كونفەدەراتسياسىنىڭ (ASC) جەتەكشىلەرىن قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق نىسانا كوزدەۋ فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى لۋچانو روسسيمەن جانە نىسانا كوزدەۋدەن ازيا كونفەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى شەيح سالمان ساباح ءال-سالەم اس-ساباحپەن كەزدەسۋدە ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلادى.
مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق فەدەراتسيالاردىڭ اتقاراتىن ميسسياسىنا جانە ۇيىم باسشىلارىنىڭ اتالعان سپورت ءتۇرىن تانىمال ەتۋگە قوسقان جەكە ۇلەسىنە جوعارى باعا بەردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىز سپورتتىڭ نىسانا كوزدەۋ تۇرلەرىن دامىتۋعا بۇرىننان ەرەكشە ءمان بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنت الداعى ۋاقىتتا نىسانا كوزدەۋ جانە ستەند اتۋ سپورتىن دامىتۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزىپ، شەتەلدىك سەرىكتەستەرمەن ىقپالداستىقتى كەڭەيتۋ ءۇشىن قاجەتتى شارالار قابىلدايتىنىن ايتتى.
ISSF پەن ASC جەتەكشىلەرى وسى سپورت ءتۇرىن دامىتۋعا ايرىقشا نازار اۋدارعانى ءۇشىن قازاقستان پرەزيدەنتىنە ريزاشىلىقتارىن ءبىلدىردى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ەلىمىزدەگى نىسانا كوزدەۋ كەشەندەرىنىڭ ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازاسىن جاڭعىرتۋ، سپورتشىلاردى دايارلاۋدىڭ زاماناۋي ادىستەمەسىن ەنگىزۋ، سونداي-اق جاستارمەن، بالالار جانە جاسوسپىرىمدەردىڭ سپورت كلۋبتارىمەن جۇمىس باعدارلاماسىن كەڭەيتۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى.
