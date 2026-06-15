نەلىكتەن قازاقستاندىقتارعا ا ق ش ۆيزاسى بەرىلمەيدى: س ءى م جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتاردىڭ شامامەن 45 پايىزىنا ا ق ش ۆيزاسى قۇجاتتارىنىڭ بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەس كەلمەۋىنە بايلانىستى بەرىلمەيدى. بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ەرلان جەتىبايەۆ مالىمدەدى.
قۇجاتتار مەن تالاپتاردى ساقتاۋ - باستى سەبەپ
ەرلان جەتىبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ۆيزا بەرۋ تۋرالى شەشىم ۇسىنىلعان قۇجاتتار توپتاماسى مەن ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ بارلىق تالاپتاردى ساقتاۋىنا قاراي قابىلدانادى.
ەڭ الدىمەن بۇل قۇجاتتاردىڭ تالاپتارعا سايكەستىگىنە بايلانىستى. ءوتىنىش بەرۋشى ۇسىناتىن قۇجاتتاردىڭ بەلگىلى ءبىر ءتىزىمى بار. ەگەر قۇجاتتار تالاپتارعا ساي بولسا، ازامات تاراپىنان قانداي دا ءبىر زاڭبۇزۋشىلىقتار بولماسا جانە ءبارى دۇرىس راسىمدەلسە، ۆيزا بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانادى، - دەدى رەسمي وكىل.
رەسمي وكىلدىڭ ايتۋىنشا، كەي جاعدايدا ءوتىنىش بەرۋشىدەن قوسىمشا اقپارات نەمەسە قۇجاتتار سۇرالۋى مۇمكىن.
مەنىڭ بىلۋىمشە، كوپ جاعدايدا قوسىمشا قۇجاتتار تاپسىرىلعاننان كەيىن ازاماتتار ۆيزانى ماقۇلداتۋعا قول جەتكىزەدى، - دەدى ەرلان جەتىبايەۆ.
رەسەي ازاماتتارىنا ارتىقشىلىق بەرىلەتىنى تۋرالى دەرەك جوق
رەسەي ازاماتتارىنا قازاقستان ارقىلى ءوتىنىش بەرگەن كەزدە ا ق ش ۆيزاسى جيىرەك ماقۇلدانادى دەگەن اقپاراتقا قاتىستى ەرلان جەتىبايەۆ مۇنداي ستاتيستيكا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىندە جوق ەكەنىن ايتتى.
سۇراقتىڭ رەسەيلىكتەرگە قاتىستى بولىگىنە كەلسەك، ولاردىڭ ۆيزانى ماقۇلداتۋ كورسەتكىشى جوعارى دەگەن اقپارات جوق. مەنىڭ بىلۋىمشە، ا ق ش ەلشىلىگى تاراپىنان مۇنداي ستاتيستيكا جاريالانعان دا، رەسمي مالىمدەمە جاسالعان دا جوق، - دەدى ول.
ونىڭ سوزىنشە، ءاربىر ءوتىنىش جەكە قارالادى، ال باس تارتۋ سەبەپتەرى كوبىنە قۇجاتتاردى راسىمدەۋدەگى تەحنيكالىق ماسەلەلەرگە بايلانىستى بولادى.
مۇنداي باس تارتۋلاردىڭ نەگىزگى سەبەپتەرى قۇجاتتار مەن ولاردىڭ قويىلاتىن تالاپتارعا سايكەستىگىنە قاتىستى. ءارتۇرلى جاعدايلار كەزدەسەدى: ساۋالنامانى تولتىرۋ كەزىندە جىبەرىلگەن قاتەلىكتەر، ساقتاندىرۋعا، اۋە بيلەتتەرىنە نەمەسە وزگە دە قۇجاتتارعا قاتىستى ماسەلەلەر بولۋى مۇمكىن. ءاربىر جاعداي جەكە قارالادى، - دەپ تۇيىندەدى ەرلان جەتىبايەۆ.
سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىندە قۇجاتتاردى دۇرىس راسىمدەۋ جانە ۆيزالىق تالاپتاردىڭ بارلىعىن ساقتاۋ ا ق ش ۆيزاسىن الۋدىڭ نەگىزگى شارتتارى بولىپ قالا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.