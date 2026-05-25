ەلدەگى وزەن-كولدەردى قورعاۋعا ارنالعان سەگىز جوسپار دايىندالىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىنىڭ سۋ رەسۋرستارىنىڭ اقپاراتتىق-تالداۋ ورتالىعى جاڭا سۋ كودەكسىندە كوزدەلگەن سۋ رەسۋرستارىن قورعاۋ جانە پايدالانۋ جونىندەگى سەگىز باسسەيندىك جوسپاردى ازىرلەۋدىڭ العاشقى كەزەڭىن اياقتادى.
مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، العاشقى كەزەڭدە باستاپقى دەرەكتەردى جيناۋ جانە تالداۋ بويىنشا اۋقىمدى جۇمىس جۇرگىزىلدى. اتاپ ايتقاندا، وزەندەر، كولدەر جانە جەراستى سۋى تۋرالى، كليماتتىق جانە گيدرولوگيالىق سيپاتتامالار، سۋ شارۋاشىلىعى ينفراقۇرىلىمى، اۋىل شارۋاشىلىعى، ونەركاسىپ، ەنەرگەتيكا جانە كوممۋنالدىق سەكتورىنىڭ سۋ رەسۋرستارىنا تۇسىرەتىن جۇكتەمەسى، سونداي-اق وڭىرلەردىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى جونىندەگى مالىمەتتەر جيناقتالدى.
باسسەيندىك جوسپارلاردى ازىرلەۋدىڭ كەلەسى كەزەڭدەرىندە سۋ نىساندارىنىڭ جاي- كۇيى باعالانىپ، نەگىزگى ماسەلەلەر ايقىندالادى جانە سۋ رەسۋرستارىن قورعاۋ مەن ۇتىمدى پايدالانۋ بويىنشا كەشەندى شارالار ازىرلەنەدى.
- باسسەيندىك جوسپارلار - ەلدەگى سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋدىڭ جاڭارتىلعان جۇيەسىنىڭ نەگىزى. ولار سەگىز سۋ شارۋاشىلىعى باسسەينىنىڭ ءارقايسىسى بويىنشا جەكە ازىرلەنەدى جانە وڭىرلەردىڭ ناقتى ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. اتاپ ايتقاندا، سۋ رەسۋرستارىنىڭ كولەمى، وزەندەر مەن كولدەرگە تۇسەتىن جۇكتەمە، حالىق پەن ەكونوميكانىڭ قاجەتتىلىكتەرى، ينفراقۇرىلىمنىڭ جاي-كۇيى جانە ەكولوگيالىق احۋال نازارعا الىنادى. وسى قۇجاتتاردىڭ نەگىزىندە سۋ رەسۋرستارىن كەشەندى باسقارۋدىڭ باس جوسپارى ازىرلەنەدى. بۇل قۇجاتتار مەملەكەتتىك جوسپارلاۋدىڭ ماڭىزدى ەلەمەنتىنە اينالادى،-دەدى ق ر سريم سۋ ساياساتى دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى سەرىكجان بەكەتايەۆ.
بۇدان بۇرىن ارمەنيا قازاقستاننىڭ سۋ رەسۋرستارىن ءتيىمدى باسقارۋ باعىتىنداعى باستامالارىن قولدايتىنىن جەتكىزدى.