ەلدىڭ سولتۇستىگىندە سالقىنداۋ، باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە 42 گرادۋسقا دەيىن ىستىق بولادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 6- 7 -تامىزعا ارنالعان قازاقستان بويىنشا اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
سولتۇستىك-باتىس سيكلونى جانە ونىمەن بايلانىستى اتموسفەرالىق فرونتالدى جۇيەلەر قازاقستاننىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا اۋا رايىنا ىقپالىن ساقتايدى. وسىعان بايلانىستى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، جەل كۇشەيەدى، كەي جەرلەردە بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن.
سولتۇستىك وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى جايلى دەڭگەيدە ساقتالادى: كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 22- 27 گرادۋس بولادى.
ال باتىس جانە وڭتۇستىك وڭىرلەردىڭ تۇرعىندارىن اپتاپ ىستىقتىڭ كەزەكتى تولقىنى كۇتىپ تۇر. يران اۋماعىنان كەلەتىن جىلى اۋا ماسسالارىنىڭ اسەرىنەن ەلىمىزدىڭ باتىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 34- 39 گرادۋسقا دەيىن، ال وڭتۇستىگىندە 37- 42 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، قاتتى ىستىق بولادى.
ايتا كەتەلىك بۇگىن ەلىمىزدىڭ ءبىر عانا قالاسىندا اۋا ساپاسى تومەندەيدى.