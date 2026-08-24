ەلدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە بۇرشاق جاۋادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 25- 27 -تامىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
قازاقستاننىڭ سولتۇستىك جانە شىعىس وڭىرلەرىنە سيكلون مەن ونىمەن بايلانىستى اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ اسەر ەتۋىنە بايلانىستى اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى. جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كەي جەرلەردە قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، بۇرشاق ءتۇسىپ، داۋىل بولۋى مۇمكىن. ەلدىڭ شىعىس جانە وڭتۇستىك- شىعىسىنداعى تاۋلى اۋدانداردا 26- 27 -تامىزدا تۇنگى ۋاقىتتا جاڭبىردىڭ ارتى قار ارالاس جاڭبىرعا ۇلاسۋى ىقتيمال.
اتموسفەرالىق قىسىمى جوعارى ءورىستىڭ ىقپالىندا بولاتىن قازاقستاننىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە جاۋىن-شاشىنسىز، نەگىزىنەن قۇرعاق اۋا رايى بولادى.
جاۋىن-شاشىنعا قاراماستان، ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ جوعارىلاۋى ساقتالادى. جازدىڭ سوڭعى كۇندەرى نەگىزىنەن جىلى بولادى: سولتۇستىكتە كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 25+…32+ گرادۋس، ورتالىق جانە وڭتۇستىك وڭىرلەردە 25+…35+ گرادۋس، شىعىستا 16+…24+ گرادۋس تان 20+…31+ گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى.