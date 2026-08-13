ۇلى بريتانيادا پاسيەنتتەردىڭ جاسۋشالارىنان ادامنىڭ شاعىن اعزالارى وسىرىلەدى
استانا. KAZINFORM - كەمبريدج ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى پاسيەنتتەردىڭ جاسۋشالارىنان شاعىن ادام اعزالارىن - ورگانويدتاردى - وسىرە باستايدى. جوبا ءدارى-دارمەكتەردى سىناۋ دالدىگىن ارتتىرىپ، مەديسينالىق زەرتتەۋلەردە جانۋارلاردى پايدالانۋدى ازايتۋعا باعىتتالعان، دەپ جازادى The Guardian.
عالىمدار ورگانويدتاردى ون جىلدان استام ۋاقىت بويى ءوسىرىپ كەلەدى. زەرتتەۋلەر كورسەتكەندەي، كولەمى ءبىر ميلليمەتردەن اسپايتىن بۇل شاعىن ءتىن ۇلگىلەرى بەلگىلى ءبىر اۋرۋدىڭ ءار ادامدا قالاي داميتىنىن جانە ناۋقاس تىندەرىنىڭ ءدارى-دارمەكتەرگە قالاي جاۋاپ بەرەتىنىن زەرتتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل دارىگەرلەر مەن زەرتتەۋشىلەرگە ناقتى پاسيەنت ءۇشىن ەڭ ءتيىمدى ەمدى تەزىرەك انىقتاۋعا كومەكتەسۋى مۇمكىن.
زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، جانۋارلارعا جۇرگىزىلەتىن ءداستۇرلى سىناق ادام اعزاسىنىڭ دارىگە اسەرىن ءاردايىم ءدال كورسەتە بەرمەيدى.
جانۋارلارعا جاسالعان سىناقتان ءساتتى وتكەن پرەپاراتتاردىڭ %90- دان استامى كەيىن ادامدارعا جۇرگىزىلەتىن كلينيكالىق سىناقتان وتە الماي قالادى.
قازىرگى ۋاقىتتا ا ق ش پەن ەۋروپانىڭ ءدارى-دارمەكتى رەتتەۋشى ورگاندارى بالاما ادىستەر قولجەتىمدى بولعان جاعدايدا، سولاردى پايدالانۋدى ۇسىنادى.
- ادامنىڭ كوپتەگەن اۋرۋى جانۋارلاردا مۇلدەم كەزدەسپەيدى نەمەسە ولاردا باسقاشا وتەدى، ويتكەنى جانۋارلار ادام ەمەس. بىزگە قانداي ەمدەۋ ادىستەرىنىڭ ناتيجە بەرەتىنىن جانە قاي پاسيەنتتەرگە سايكەس كەلەتىنىن كورسەتە الاتىن تەستتەر مەن مودەلدەر قاجەت. تىشقان بىزگە مۇنى ايتىپ بەرە المايدى، - دەدى كەمبريدج ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ءدىڭ جاسۋشالارى ينستيتۋتىنىڭ كلينيكالىق پەدياتريالىق گاستروەنتەرولوگيا پروفەسسورى ماتتياس سيلباۋەر.
كەمبريدجدە £20 ميلليون كولەمىندە قارجىلاندىرىلاتىن ارنايى زەرتتەۋ ورتالىعى قۇرىلادى. وندا عالىمدار مەن فارماتسيەۆتيكالىق كومپانيالار ءۇشىن ستاندارتتالعان ورگانويدتار كىتاپحاناسىن جاساقتاۋ جوسپارلانعان.
باستاپقىدا زەرتتەۋشىلەر كرون اۋرۋى مەن ويىق جارالى كوليتتى، سونداي-اق قاتەرلى ىسىكتەر مەن نيەۆرولوگيالىق اۋرۋلاردى زەرتتەۋگە ارنالعان ورگانويدتاردى جاساماق.
بۇل جوبا ۇلى بريتانيانىڭ عىلىمي زەرتتەۋلەردە جانۋارلاردى پايدالانۋدى ازايتۋعا باعىتتالعان ۇلتتىق ستراتەگياسىنىڭ ءبىر بولىگى سانالادى. دەگەنمەن عالىمدار جاقىن بولاشاقتا جانۋارلارعا جۇرگىزىلەتىن سىناقتاردان تولىقتاي باس تارتۋ ازىرگە مۇمكىن ەمەس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن ج ي العاش رەت ءومىر سۇرۋگە قابىلەتتى جاڭا ۆيرۋستاردى جاساپ شىعارعانى حابارلانعان ەدى.