ۇلى بريتانيادا قايتىس بولعان دونوردىڭ جاتىرى سالىنعان ايەل بوساندى
استانا. KAZINFORM - ۇلى بريتانيادا قايتىس بولعان دونوردان جاتىرى ترانسپلانتاتسيالانعاننان كەيىن العاشقى ءسابي دۇنيەگە كەلدى. حيۋگو ەسىمدى ەر بالاعا 10 اپتا بولدى.
ول لوندوننىڭ باتىسىندا 2025 -جىلدىڭ روجدەستۆو مەرەكەسى قارساڭىندا دۇنيەگە كەلدى، دەپ حابارلايدى ВВС.
ءسابيدىڭ اتا- اناسى بۇنى «عاجايىپ ءسات» دەپ باعالاپ، دونوردىڭ وتباسىنا ەرەكشە ريزاشىلىق ءبىلدىردى. ولاردىڭ ايتۋىنشا، ءبىر وتباسىنىڭ اسقان جاناشىرلىعى مەن باتىل شەشىمى وزدەرىنە اتا-انا بولۋ باقىتىن سىيلاعان.
وتاعا لوندون جانە وكسفورد قالالارىنىڭ بىلىكتى حيرۋرگتەرى قاتىسقان. ولار جۇكتىلىك بارىسىن مۇقيات باقىلاپ، بوساندىرۋ پروتسەسىن ءساتتى وتكىزگەن. ماماندار بۇل وقيعانى «سەرپىندى ءسات» دەپ باعالاپ وتىر. سەبەبى بۇل تاجىريبە اۋىر دياگنوز سالدارىنان انا بولۋ مۇمكىندىگىنەن ايىرىلعان ايەلدەرگە ءۇمىت سىيلايدى.
ايتا كەتەيىك، بريتانيادا جاتىر ترانسپلانتاتسياسىنان كەيىن بالا تۋۋ جاعدايى بۇرىن دا تىركەلگەن. 2025 -جىلدىڭ باسىندا ەمي ەسىمدى قىز ءتىرى دونوردان جاسالعان ترانسپلانتاتسيادان كەيىن دۇنيەگە كەلگەن العاشقى بريتاندىق اتانعان ەدى.
دونورلىق - تەحنولوگيا عانا ەمەس، سەنىم. قوعام وكىلدەرىنىڭ ءبىر-بىرىنە دەگەن جاۋاپكەرشىلىگى. بۇگىندە قازاقستاندا 4,5 مىڭنان استام ادام دونورلىق ورگاندار كەزەگىندە تۇر.