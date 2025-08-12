19:55, 12 - تامىز 2025 | GMT +5
ۇلى بريتانيا يزرايلگە سانكسيا سالادى
استانا. قازاقپارات - ۇلى بريتانيا يزرايلگە قارسى ەكونوميكالىق شەكتەۋ ەنگىزەدى. بۇعان تەل-اۆيۆتىڭ گازا سەكتورىن تولىقتاي باسىپ الۋ جونىندەگى شەشىمى سەبەپ.
«تايمس» باسىلىمىنىڭ دەرەگى بويىنشا لوندون يزرايل ارمياسىنا ءوز اۋماعىندا اسكەري جاتتىعۋ وتكىزۋگە تىيىم سالۋى مۇمكىن. وسىعان دەيىن تۇماندى البيون ەۆرەي ەلى ۇكىمەتىنىڭ ءبىرقاتار مۇشەسىنە سانكسيا سالىپ، يزرايلمەن ەركىن ساۋدا جونىندەگى كەلىسسوزدى توقتاتقان ەدى. وتكەن اپتادا پرەمەر-مينيستر بينيامين نەتانياحۋ گازانى تولىق باقىلاۋعا الاتىنىن مالىمدەدى. ول ايماق حاماس- تان ازات ەتىلگەن سوڭ اراب ەلدەرىنىڭ باسقارۋىنا بەرىلەدى، دەپ وتىر.
24.kz