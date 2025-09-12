ۇلى بريتانيا رەسەيگە قارسى سانكسيالار ءتىزىمىن كەڭەيتتى
استانا. KAZINFORM – ۇلى بريتانيا بيلىگى رەسەيگە قاتىستى ەنگىزىلگەن سانكسيالار ءتىزىمىن كەڭەيتتى. بۇل تۋرالى ۇلى بريتانيا قارجى مينيسترلىگىنىڭ رەسمي سايتىندا حابارلاندى، دەپ جازدى lenta.ru.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنە سايكەس، كونسوليدتالعان تىزىمگە 30 جازبا قوسىلدى: 27 زاڭدى جانە ءۇش جەكە تۇلعا.
سونىمەن قاتار، «ك س ر و- نىڭ 50 جىلدىعى اتىنداعى بريانسك حيميالىق زاۋىتى» مەن حيميالىق ونەركاسىپ كاسىپورنى «انوزيتكە» قاتىستى شەكتەۋلەر ەنگىزىلدى.
بۇدان بولەك، شەكتەۋلەر كوندەنساتور ءوندىرۋشى «ەلەكوند» ا ق، «يكار» تاجىريبەلىك- كونسترۋكتورلىق بيۋروسى ا ق جانە وپتوەلەكتروندى تەحنيكا ءوندىرۋشى «پروتون» ا ق- عا دا تارالدى.
رەسەيگە قارسى سانكسيالار تۋرالى جاپونيانىڭ قارجى مينيسترلىگى دە حابارلادى. ەل ۋكرايناداعى جاعدايعا بايلانىستى رەسەيدىڭ 52 ۇيىمى مەن 10 ازاماتىنا شەكتەۋ قويدى.
جاپونيا سانكسياسىنا، اتاپ ايتقاندا، بالالار لاگەرى «ارتەك»، احمات-حادجي قادىروۆ اتىنداعى قور جانە ونىڭ پرەزيدەنتى ايماني قادىروۆا ىلىكتى.
سونىمەن قاتار، سانكسيالار اياسىندا «ۋرال» اۆتوزاۋىتى، ارزاماس ماشينا جاساۋ زاۋىتى، اسكەري-ونەركاسىپتىك كومپانيا، بريانسك اۆتوزاۋىتى، «رەمديزەل»، ليپەتسك مەحانيكالىق زاۋىتى، «ينكوتەح» كومپانياسى، «ترانسكونتەينەر» ، تۋلا قارۋ-جاراق زاۋىتى، «بازالت» عىلىمي- وندىرىستىك بىرلەستىگى، «پريبور»، «يسكرا» جانە باسقا دا كاسىپورىندار قامتىلدى.
ايتا كەتەيىك، ە و رەسەيگە قارسى 19- سانكسيالار پاكەتىن تالقىلاۋ ءۇشىن ا ق ش- قا دەلەگاتسيا جىبەرگەن ەدى.