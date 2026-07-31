فلوريدا تۇرعىنى لوتەرەيادان 800 ميلليون دوللار ۇتىپ الدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تىڭ فلوريدا شتاتىندا بەلگىسىز ازامات Mega Millions لوتەرەياسىنان 800 ميلليون دوللار كولەمىندەگى دجەكپوتتى جەڭىپ الدى، دەپ حابارلايدى بەلتا.
بۇل - بيىلعى ەڭ ءىرى لوتەرەيا ۇتىسى جانە Mega Millions تاريحىنداعى كولەمى جاعىنان ونىنشى دجەكپوت.
جەڭىمپازدىڭ جەكە باسى ازىرگە جاريالانعان جوق. ول ۇتىستى جىل سايىن ءبولىپ الۋ نەمەسە سالىق سالىنعانعا دەيىنگى 344,2 ميلليون دوللار كولەمىندەگى ءبىرجولعى اقشالاي تولەمدى تاڭداۋعا قۇقىلى.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، ءىرى دجەكپوت يەلەرىنىڭ كوپشىلىگى ءبىرجولعى تولەمدى تاڭداۋدى ءجون كورەدى. مىندەتتى فەدەرالدىق سالىق ۇستالعاننان كەيىن ولاردىڭ قولىنا شامامەن 261,6 ميلليون دوللار تيەدى.
Mega Millions تاريحىنداعى ەڭ ءىرى دجەكپوت 2023 -جىلدىڭ تامىز ايىندا ويناتىلعان بولاتىن. سول كەزدە فلوريدا شتاتىنداعى كومپانيا 1,62 ميلليارد دوللار ۇتىپ العان.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش- تا جاس جۇبايلار توي وتكەن سوڭ ەرتەسىنە لوتورەيادان 693 مىڭ دوللار ۇتىپ الدى.