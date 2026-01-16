ەلوردالىق وقۋشى الەمنىڭ 10 جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتىنەن شاقىرتۋ الدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنداعى 9№ «زەردە» مامانداندىرىلعان ليتسەيىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى ايالا ماحانبەتالى الەمنىڭ جەتەكشى ون ۋنيۆەرسيتەتىنەن بىردەن رەسمي شاقىرتۋ الدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
ەرەكشە جەتىستىك — بۇل شاقىرتۋلار تالاپكەردىڭ جەكە ءوتىنىشى نەگىزىندە ەمەس، جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ءوز باستاماسىمەن جولدانعان.
شاقىرتۋ جولداعان ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ قاتارىندا Ivy League قۇرامىنا كىرەتىن Harvard University مەن Brown University، سونداي- اق University of Cambridge ،Stanford University ،Massachusetts Institute of Technology (MIT) جانە الەمدىك بەدەلدى رەيتينگتەردە كوش باستاپ تۇرعان وزگە دە الدىڭعى قاتارلى جوعارى وقۋ ورىندارى بار.
- باستى ەرەكشەلىگى - ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ وقۋشىنىڭ اكادەميالىق جانە زەرتتەۋشىلىك الەۋەتىن الدىن الا جان-جاقتى سارالاپ، سونىڭ نەگىزىندە وقۋعا شاقىرعان. مۇنداي تاجىريبە الەمدىك جوعارى ءبىلىم بەرۋ كەڭىستىگىندە سيرەك كەزدەسەدى جانە تالاپكەرگە كورسەتىلگەن جوعارى سەنىمنىڭ ايقىن دالەلى سانالادى. وقۋشىعا ۇسىنىلعان قارجىلىق قولداۋدىڭ جالپى كولەمى 2 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرايدى. اتالعان قاراجات وقۋ شىعىندارىن تولىق نەمەسە ءىشىنارا وتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايالانىڭ اكادەميالىق جولى 8-سىنىپتان باستاۋ الادى. وسى ۋاقىت ارالىعىندا ول حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنا، اكادەميالىق جانە عىلىمي-زەرتتەۋ جوبالارىنا تۇراقتى تۇردە قاتىسىپ كەلەدى. ۋنيۆەرسيتەتتەردەن رەسمي شاقىرتۋ العانعا دەيىن ول ءارتۇرلى ەلدەردەن كەلگەن قاتىسۋشىلارمەن بىرلەسىپ حالىقارالىق جوبانى ىسكە اسىرىپ، ونى پراكتيكالىق دەڭگەيدە جۇزەگە اسىرا ءبىلدى. جوبا ينۆەستيتسيا تارتىپ، ناقتى ناتيجەگە قول جەتكىزگەن.
قازىرگى تاڭدا ايالا كانادادا ورنالاسقان كومپانيادا وسى جوبا اياسىندا جۇمىس ىستەپ، مەكتەپتەگى وقۋىن كاسىبي قىزمەتپەن قاتار الىپ ءجۇر. سونىمەن قاتار، ول 11-سىنىپ وقۋشىسى بولا تۇرا، ۋنيۆەرسيتەتتىك كۋرستاردان ءوتىپ، بولاشاقتا ەسەپتەلەتىن اكادەميالىق كرەديتتەردى الدىن الا مەڭگەرىپ جاتىر.
بۇل جەتىستىك الەمنىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ زاماناۋي ۇستانىمىن ايقىن اڭعارتادى. بۇگىندە ولار تەك ۇزدىك تالاپكەرلەردى ىرىكتەۋمەن شەكتەلمەي، اكادەميالىق الەۋەتى جوعارى مەكتەپتەرمەن تىكەلەي سەرىكتەستىك ورناتۋعا ەرەكشە ءمان بەرىپ وتىر.