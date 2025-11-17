ەلورداداعى ستۋدەنت ولىمىنە قاتىستى تولىق اقپارات جوق - ساياسات نۇربەك
استانا. KAZINFORM - عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ەلورداداعى ستۋدەنت ولىمىنە قاتىستى تولىق اقپارات جوق ەكەنىن ايتتى.
- بۇل قايعىلى وقيعاعا قاتىستى بىزدە ءالى تولىق اقپارات جوق. ادەتتەگىدەي بۇكىل اقپاراتتى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە تاپسىردىق. تەرگەۋ باستالدى ما، جوق پا، وعان قاتىستى مالىمەتىمىز جوق. ىشكى ىستەر مينيسترلىگىمەن كەلىسكەنىمىزدەي، وسىنداي وقيعالارعا قاتىستى اقپاراتتى سولار بەرىپ تۇرادى، - دەدى مينيستر اقوردادا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
سونداي-اق ول ستۋدەنتتىڭ جوعالىپ كەتكەنى تۋرالى اقپاراتتان بەيحابار بولعانىن ايتتى.
- 2,5 جىل بۇرىن ىشكى ىستەر مينيسترلىگىمەن ارنايى كەلىسىمشارتقا قول قويىلدى. بۇكىل ۋنيۆەرسيتەتىمىزدەگى بەينەكامەرالار ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ اقۋالدىق ورتالىقتارىنا 100 پايىز قوسىلدى. وسىنداي جاعداي بولعاندا بىردەن پۋلتقا تۇسەدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، «ۆولونتەرى استانى LIDER. KZ» قوعامدىق ۇيىمىنىڭ Instagram پاراقشاسىندا 11-قاراشا كۇنى 19 جاستاعى تەمىرحان تەمىرلاننىڭ جوعالىپ كەتكەنى تۋرالى حابارلاما شىققان ەدى. ال 14-قاراشادا وسى ۇيىم جاس جىگىتتىڭ ءولى تابىلعانىن ءمالىم ەتتى.
بۇعان دەيىن كوكشەتاۋدا كوللەدج ستۋدەنتى جاتاقحانادا كوز جۇمعان بولاتىن.