20:11, 12 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ەلورداداعى جەڭىل رەلستى كولىك جەلىسىنىڭ ۇزىندىعى - 22,4 شاقىرىم
استانا. قازاقپارات - ەلورداداعى جەڭىل رەلستى كولىك جەلىسىنىڭ جالپى ۇزىندىعى شامامەن 22,4 شاقىرىم. حالىقارالىق اۋەجاي مەن «نۇرلى جول» ۆوكزالىن جالعايتىن بۇل باعىت 18 ستانسيانى قامتيدى.
جاڭا كولىك جەلىسى قالانىڭ باستى نىساندارى ماڭگىلىك ەل، سىعاناق كوشەلەرى مەن بايتەرەك مونۋمەنتى ارقىلى وتەدى. بۇل جوبا ەلوردانىڭ ورتالىعى مەن شەت ايماقتارى اراسىنداعى قاتىناستى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىپ، جولاۋشىلار اعىنىن وڭتايلاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. LRT باعىتى ۇزىندىعى: 22,4 ك م
18 ستانسيا
1. اۋەجاي (Airport)
2. اتامەكەن
3. ەسىل
4. ماڭگىلىك ەل
5. استانا جۇلدىزى
6. نۇرا
7. ۋنيۆەرسيتەت
8. ۇلى دالا
9. استانا ارەنا
10. جەكپە- جەك سارايى
11. سىعاناق
12. بايتەرەك
13. مينيسترلىك ءۇيى
14. ۇلتتىق مۋزەي
15. تەاتر
16. مىڭجىلدىق اللەياسى
17. جىبەك جولى
18. نۇرلى جول