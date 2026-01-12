ەلورداداعى جەڭىل رەلستى كولىك جەلىسىنىڭ جالپى جۇيەسىنە قىزمەتكەرلەر قابىلداۋ باستالدى
استانا. قازاقپارات - استاناداعى LRT جۇيەسىن باسقارۋشى كومپانيا جۇمىسشىلار مەن قىزمەتكەرلەردى قابىلداۋدى باستادى. مەكەمە جۇمىسشىلاردى ءوز ەسەبىنەن وقىتۋدى جوسپارلاپ وتىر. وقۋ استانادا ءوتىپ، 4 ايعا دەيىن سوزىلادى.
ۇمىتكەرلەردەن تەحنيكالىق ءبىلىم مەن 1-3 جىلعا دەيىن ەڭبەك ءوتىلى تالاپ ەتىلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا كومپانيا پويىز ماشينيستەرى، ستانسيا كەزەكشىلەرى، قاۋىپسىزدىك مەنەدجەرلەرى جانە جىلجىمالى قۇرامدى جوندەۋ، بايلانىس جۇيەلەرى، مۇلىكتى باسقارۋ، ەلەكتر- مەحانيكالىق باعىتتار بويىنشا بىرنەشە بوس جۇمىس ورىندارىن ۇسىنادى.
ايتا كەتەيىك، تۇيىندەمەلەر رەسمي سايت ارقىلى قابىلدانادى.
عيماراتتار مەن كۇزەت ايماعىن كۇتىپ ۇستاۋ قىزمەتى:
عيماراتتار مەن قورعاۋ ايماعىن كۇتىپ ۇستاۋ مەنەدجەرى
كۇزەتىلەتىن اۋماقتىڭ اعا ينسپەكتورى
عيماراتتاردى جوندەۋ شەبەرى
ەڭبەك قاۋىپسىزدىگى جانە ەڭبەكتى قورعاۋ قىزمەتى:
تەحنيكالىق جۇيەلەر مەنەدجەرى
ساپا مەنەدجەرى
ءورت قاۋىپسىزدىگى جونىندەگى مەنەدجەر
مۇلىكتى باسقارۋ ءبولىمى:
قويما مەنەدجەرى
اكىمشىلىك باسقارۋ مەنەدجەرى
قويما شارۋاشىلىعى تەحنيگى
كەشەندى باسقارۋ ءبولىمى:
ءبولىم باسشىسى
كەشەندى جانە وقۋ باسقارماسىنىڭ مەنەدجەرى
ءوندىرىس مەنەدجەرى
ەكونوميكا مەنەدجەرى
اكىمشىلىك باسقارۋ مەنەدجەرى
اكىمشىلىك-شارۋاشىلىق جونىندەگى مەنەدجەر
نىساندار مەن جابدىقتاردى باسقارۋ مەنەدجەرى
ستانسيا اۋىسىمىنىڭ باسشىسى
ستانسيا كەزەكشىسى
قاۋىپسىزدىك مەنەدجەرى
ءوندىرىس ديسپەتچەرى
جىلجىمالى قۇرامدى جوندەۋ ءبولىمى:
تەحنيكالىق تەكسەرۋ جانە اعىمداعى جوندەۋ سلەسارى
جوسپارلى جوندەۋ سلەسارى
جابدىقتاردى جوندەۋ سلەسارى
پويىز بريگادالارى ءبولىمى:
قوزعالىس مەنەدجەرى
جول تەحنيكاسىنىڭ اعا ماشينيسى
جول تەحنيكاسىنىڭ ماشينيسى
باسقارۋ جانە بايلانىس جۇيەلەرى قىزمەتى:
بايلانىس شەبەرى
دابىل جۇيەسى شەبەرى
دابىل جۇيەسى تەحنيگى
ەلەكترلىك- مەحانيكالىق قىزمەت:
جوندەۋ شەبەرى
جوندەۋ سلەسارى
ەلەكترلىك جوندەۋ قىزمەتى:
ەنەرگەتيك ەلەكتر مونتەرى
جولدار مەن قۇرىلىس جايلاردى پايدالانۋ قىزمەتى:
جول مونتەرى
كوپىر جەلىسى مونتەرى