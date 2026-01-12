ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:33, 12 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ەلورداداعى جەڭىل رەلستى كولىك جەلىسىنىڭ جالپى جۇيەسىنە قىزمەتكەرلەر قابىلداۋ باستالدى

    استانا. قازاقپارات - استاناداعى LRT جۇيەسىن باسقارۋشى كومپانيا جۇمىسشىلار مەن قىزمەتكەرلەردى قابىلداۋدى باستادى. مەكەمە جۇمىسشىلاردى ءوز ەسەبىنەن وقىتۋدى جوسپارلاپ وتىر. وقۋ استانادا ءوتىپ، 4 ايعا دەيىن سوزىلادى. 

    Третий поезд LRT подняли на эстакаду на левобережье Астаны
    Фото: CTS

     ۇمىتكەرلەردەن تەحنيكالىق ءبىلىم مەن 1-3 جىلعا دەيىن ەڭبەك ءوتىلى تالاپ ەتىلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا كومپانيا پويىز ماشينيستەرى، ستانسيا كەزەكشىلەرى، قاۋىپسىزدىك مەنەدجەرلەرى جانە جىلجىمالى قۇرامدى جوندەۋ، بايلانىس جۇيەلەرى، مۇلىكتى باسقارۋ، ەلەكتر- مەحانيكالىق باعىتتار بويىنشا بىرنەشە بوس جۇمىس ورىندارىن ۇسىنادى.

     ايتا كەتەيىك، تۇيىندەمەلەر رەسمي سايت ارقىلى قابىلدانادى.

    عيماراتتار مەن كۇزەت ايماعىن كۇتىپ ۇستاۋ قىزمەتى:

     عيماراتتار مەن قورعاۋ ايماعىن كۇتىپ ۇستاۋ مەنەدجەرى

     كۇزەتىلەتىن اۋماقتىڭ اعا ينسپەكتورى

     عيماراتتاردى جوندەۋ شەبەرى

     ەڭبەك قاۋىپسىزدىگى جانە ەڭبەكتى قورعاۋ قىزمەتى:

     تەحنيكالىق جۇيەلەر مەنەدجەرى

     ساپا مەنەدجەرى

     ءورت قاۋىپسىزدىگى جونىندەگى مەنەدجەر

    مۇلىكتى باسقارۋ ءبولىمى:

    قويما مەنەدجەرى

     اكىمشىلىك باسقارۋ مەنەدجەرى

     قويما شارۋاشىلىعى تەحنيگى

     كەشەندى باسقارۋ ءبولىمى:

    ءبولىم باسشىسى

     كەشەندى جانە وقۋ باسقارماسىنىڭ مەنەدجەرى

     ءوندىرىس مەنەدجەرى

    ەكونوميكا مەنەدجەرى

    اكىمشىلىك باسقارۋ مەنەدجەرى

     اكىمشىلىك-شارۋاشىلىق جونىندەگى مەنەدجەر

    نىساندار مەن جابدىقتاردى باسقارۋ مەنەدجەرى

    ستانسيا اۋىسىمىنىڭ باسشىسى

     ستانسيا كەزەكشىسى

    قاۋىپسىزدىك مەنەدجەرى

     ساپا مەنەدجەرى

     ءوندىرىس ديسپەتچەرى

     جىلجىمالى قۇرامدى جوندەۋ ءبولىمى:

     ءوندىرىس ديسپەتچەرى

     تەحنيكالىق تەكسەرۋ جانە اعىمداعى جوندەۋ سلەسارى

     جوسپارلى جوندەۋ سلەسارى

     جابدىقتاردى جوندەۋ سلەسارى

    پويىز بريگادالارى ءبولىمى:

    قوزعالىس مەنەدجەرى

    جول تەحنيكاسىنىڭ اعا ماشينيسى

     جول تەحنيكاسىنىڭ ماشينيسى

     باسقارۋ جانە بايلانىس جۇيەلەرى قىزمەتى:

     قاۋىپسىزدىك مەنەدجەرى

    بايلانىس شەبەرى

     دابىل جۇيەسى شەبەرى

     دابىل جۇيەسى تەحنيگى

     ەلەكترلىك- مەحانيكالىق قىزمەت:

     جوندەۋ شەبەرى

     جوندەۋ سلەسارى

     ەلەكترلىك جوندەۋ قىزمەتى:

     ەنەرگەتيك ەلەكتر مونتەرى

    جولدار مەن قۇرىلىس جايلاردى پايدالانۋ قىزمەتى:

    جول مونتەرى

    كوپىر جەلىسى مونتەرى

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار