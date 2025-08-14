ەلوردادا ىشىندە بالا بولعان ليفت ءۇزىلىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - استانادا ليفتىنىڭ ىستەن شىعۋ فاكتىسى تىركەلدى.
توتەنشە جاعداي ەلوردانىڭ م. تولەبايەۆ كوشەسىندەگى كوپقاباتتى تۇرعىن ۇيدە تىركەلگەن. اقپاراتتا ايتىلعانداي، ليفتىنىڭ ىشىندە قىز بالا بولعان.
بالانىڭ قازىرگى جاعدايىن قالالىق قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنان سۇراعان ەدىك.
- اتا-اناسى بالاسىن № 2 كوپسالالى بالالار اۋرۋحاناسىنا اپارعان. بەيىندى ماماندار امبۋلاتوريالىق تەكسەرۋ جۇرگىزدى. اۋىر جاراقات بولماعاندىقتان، اۋرۋحاناعا جاتقىزۋ قاجەت بولمادى، سوندىقتان بالا امبۋلاتوريالىق ەم الۋعا جىبەرىلدى. ودان ارعى ەمدەۋ تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا جۇرگىزىلەدى، - دەگەن حابار الدىق باسقارمانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.
ايتا كەتەيىك، ەل اۋماعىندا ليفتىنىڭ كەنەتتەن ىستەن شىعۋ فاكتىلەرى ءجيى بولىپ تۇرادى. بيىل مامىردا قىزىلوردادا ليفت ىشىندە قالىپ قويعان ادامدار قۇتقارىلدى.
سونداي-اق وسكەمەندىكتەر ليفتىلەردىڭ ءجيى سىناتىنىنا شاعىمداندى.
ودان بولەك اقتوبەدە ليفت ىستەمەيتىن ءۇيدىڭ كەي تۇرعىندارى ايلاپ دالا كورمەيتىنىن جازعان ەدىك.
ەسكە سالايىق، ەلىمىزدە تاعام، جانارماي، ليفتىگە قاتىستى تەحنيكالىق رەگلامەنت قايتا قارالادى.
اۆتور
داۋلەت ىزتىلەۋ