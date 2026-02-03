15:44, 03 - اقپان 2026 | GMT +5
ەلوردادا كاسىپكەرلەرگە سالىق ماسەلەسىنە قاتىستى ەسكەرتۋ جاسالدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىندا كاسىپكەرلەرگە سالىق ماسەلەسىنە قاتىستى ەسكەرتۋ جاسالدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
2026 -جىلعى 1- قاڭتارعا دەيىن ارنايى سالىق رەجيمدەرىن قولدانعان جەكە كاسىپكەرلەر مەن زاڭدى تۇلعالار 28 -اقپان 2026 -جىلعا دەيىن قولدانىلاتىن سالىق سالۋ رەجيمى تۋرالى حابارلامانى ۇسىنۋلارى قاجەت.
حابارلاما ۇسىنىلماعان جاعدايدا اۆتوماتتى تۇردە جالپىعا بىردەي بەلگىلەنگەن سالىق رەجيمىنە اۋىستىرۋ نەمەسە جەكە كاسىپكەر رەتىندە ەسەپتەن شىعارۋ جۇرگىزىلەدى.
حابارلامانى ۇسىنۋ بويىنشا تولىق نۇسقاۋلىق «اكتۋالدى» پروفيلىندە ورنالاستىرىلعان.